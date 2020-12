Gobierno de Quintana Roo busca cobrar un nuevo impuesto a turistas extranjeros; empresarios lo rechazan

Durante la semana del 9 al 15 de noviembre, Cancún obtuvo el 43.9% de ocupación hotelera, según la Secretaría de Turismo (Foto: Pixabay)

El recorte de presupuesto, derivado de la política de austeridad del Gobierno Federal, así como las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus (COVID-19) han azotado las arcas de Quintana Roo, la entidad que atrae más turismo del país.

Ante ello, Carlos Joaquín González, gobernador del Estado, envió una iniciativa de ley al Congreso local para cobrar un impuesto especial a los visitantes extranjeros.

Se trata de un cobro de 2.5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 217 pesos, por el “Uso y Aprovechamiento de bienes de dominio público”.

La medida se justifica bajo el argumento de que “las transacciones llevadas a cabo por el turismo internacional dan lugar a movimiento de divisas que deberían de contribuir al gasto público, con el fin de proveer bienes, servicios y espacios públicos que satisfagan las necesidades de quienes visitan los distintos puntos turísticos del estado de Quintana Roo”

“El aprovechamiento deberá ser enterado a la autoridad fiscal por las personas turistas que ingresen al estado de Quintana Roo”, se lee en la iniciativa.

Otra de las propuestas es el cobro de derecho para ingresar a las áreas naturales protegidas de la Laguna del Manatí, el Santuario del Manatí y el Parque de la Laguna de Bacalar, proponiendo montos que van de los 5 pesos a los 50 pesos.

De acuerdo con Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Quintana Roo, esta iniciativa se deriva de la reducción de recursos federales que enfrentará la entidad durante 2021, por lo que este mecanismo le permitirá al gobierno estatal recaudar entre 350 y 400 millones de pesos al año.

Aseguró que desde hace un año se estableció este mismo cobro en Baja California Sur, otra de las entidad con mayor turismo en México, pero por un monto equivalente de los USD 20 dólares (cerca de 400 pesos) por turista extranjero.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido del agrado de cámaras empresariales que han manifestado su inconformidad porque alegan que se “inhibirá la llegada de visitantes a la entidad”.

Para Iván Ferrat, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cancún, se deben buscar otras alternativas. Así lo indicó mediante una misiva:

Lo que hoy se requiere con urgencia son estímulos e incentivos para captar e incrementar el turismo internacional y garantizar la supervivencia de las ya tremendamente afectadas empresas turísticas. No hacerlo pone en riesgo la generación de empleos

“Así como las empresas han sufrido un impacto, el gobierno tiene que hacer una reestructuración con el poco dinero que entra, que hagan recorte de salarios, de sueldos. Así que también tendrían que hacer un ajuste en sus diferentes rubros” agregó el líder empresarial.

No obstante, para la titular de Sectur de Quintana Roo esto no es así, ya que sostuvo que está demostrado que en los últimos años se mejoró el perfil del turista que visita el Estado, el cual en promedio tiene ingresos por más de USD 75,000 anuales (poco más de 1,502,473 pesos), lo cual es garantía de que el nuevo cobro no representará una carga ni un motivo que pueda reducir el volumen de visitantes que capte la entidad.

