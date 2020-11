Las dos caras en las giras de López Obrador: de las porras de unos cuantos al reclamo de los que quieren vivir

La protesta se llevó a cabo en su salida del palacio municipal de Playas de Rosarito: el mandatario fue interceptado por los manifestantes, quienes intentaron frenar la camioneta en la que se trasladaba para plantearle su acusación (Foto: Twitter/@AreliPaz)

Este domingo, como parte de su gira por el estado de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la transformación de un tiradero de basura a zona de convivencia en Tijuana como parte de su Programa de Mejoramiento Urbano.

“Es una realidad el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias marginadas, concebido para atenuar contrastes de zonas residenciales de gran lujo y asentamientos humanos sin servicios públicos. Terminamos gira por Baja California; la gente cree y participa en la transformación”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

“Estamos en esta colonia popular de Tijuana que está siendo intervenida con estas obras de desarrollo urbano, canchas, espacios públicos, que estamos muy contentos de que en estas colonias marginadas, olvidadas, donde vive la gente trabajadora, la gente humilde, pobre, estén mejorando estos espacios, porque esto significa una mejor convivencia. Sobre todo, atender a los jóvenes entregándoles estos espacios para la recreación y el deporte”, declaró el mandatario.

El presidente indicó que el “autor intelectual” del proyecto es Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Urbano del gobierno federal. Además, lo acompañaron el presidente municipal de Tijuana, Arturo Cruz González, y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El proyecto, en la colonia Xico, es una intervención de 17,000 metros cuadrados, donde antes era una barranca era un tiradero de basura.

“Se reconstruyó toda la barranca, se conformó estos espacios públicos entendiendo la topografía, entendiendo los sistemas constructivos locales que es el llantimuro. Creemos firmemente que este tipo de espacios genera un proceso de convivencia en este tipo de colonias que antes no se tenía”, informó Meyer Falcón.

No obstante, durante la misma gira, familias con pacientes de cáncer pidieron al presidente López Obrador intervenir para tener acceso a medicinas y así tratar la enfermedad. Denunciaron que tienen alrededor de 759 días sin recibir sus dosis para el tratamiento.

La protesta se llevó a cabo en su salida del palacio municipal de Playas de Rosarito: el mandatario fue interceptado por los manifestantes, quienes intentaron frenar la camioneta en la que se trasladaba para plantearle su acusación.

Los bloqueos ocasionaron un enfrentamiento con elementos de la ayudantía que intentaban liberar la circulación.

“Nos estamos muriendo, ya no tenemos quimioterapia para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos”, declaró Iraís García, residente de la ciudad, de acuerdo con Reporte Índigo.

García relató que su abuela está enferma de cáncer y es paciente del Hospital General de Tijuana. “No hay quimioterapias ni para infantil ni para mama. Estamos hartos. Si yo no tengo quimioterapias y las mamás tampoco y los niños tampoco. No queremos más gente muerta. Es una lástima que no nos hagan caso”, dijo.

Por otro lado, el presidente habló por vez primera de las elecciones federales que tendrán lugar en 2021, de las que auguró una ventaja por parte del “movimiento progresista”.

Durante su gira por el estado de Baja California, especialmente en su estancia por Ensenada, donde habló de la Supervisión de Libramiento y Programa de Mejoramiento Urbano 2021, también se pronunció alrededor del futuro electoral mexicano.

De acuerdo con el mexicano, a través de las redes sociales o medios de comunicación se reveló que se buscan alianzas políticas de cara a las elecciones, por lo que destacó el rumor de una unión entre el PAN y el PRI para arrebatarle el poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Hizo hincapié en que no se trata de ninguna información llegada desde alguna central de Inteligencia por los señalamientos en contra de su gobierno por el supuesto espionaje a sus opositores del Frente Nacional Anti-AMLO.

“Aquí en Baja California, tengo noticias, no porque se lleve alguna actividad de espionaje, más bien por los periódicos, prensa escrita, redes sociales, de que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso, realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país. Hay veces que pasa mucho tiempo y no se mueve nada como era antes. Décadas, siglos, y había inmovilismo. Ahora hay muchos cambios en estos tiempos que nos tocó vivir, tiempos interesantes”, argumentó el jefe del ejecutivo federal.

