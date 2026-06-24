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¿Qué tan grande es la población LGBT+ en México? Un reflejo de nuevas formas de autoidentificación en la sociedad mexicana

La Ciudad de México encabeza la lista de enlaces igualitarios con 4.8 % del total local

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Grupo de personas diversas con banderas LGBTI+ (arcoíris, trans, bisexual, lésbica, no binaria, asexual) al aire libre en entorno urbano
Un grupo diverso de jóvenes y adultos mexicanos se congrega en una plaza pública para celebrar la diversidad LGBTI+, portando banderas de distintas orientaciones e identidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México es uno de los países con mayor representación de la comunidad LGBT+, cuyas aportaciones y visibilidad han impulsado cambios sociales y legales significativos en los últimos años.

Esta población es protagonista de avances en materia de igualdad y derechos humanos, generando un impacto tangible en la vida cotidiana de muchas personas y en las políticas públicas. Su presencia se refleja en la cultura, la economía y, especialmente, en la transformación de los marcos legales que regulan la convivencia y la familia.

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En el país, la importancia de reconocer a quienes integran la diversidad sexual y de género se ha vuelto indispensable. El debate público, la legislación y las estadísticas oficiales muestran que el colectivo forma parte central de la sociedad mexicana. La consolidación de derechos como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidades diversas, así como el acceso a espacios seguros y libres de discriminación es resultado de luchas colectivas y del respaldo de instituciones algunas dependencias.

¿Cuántas personas LGBT+ hay en México?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, cinco millones de personas en México se identifican como parte de la comunidad LGBT+.

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De este grupo, el 58.3 % corresponde a quienes fueron registradas como mujeres al nacer y el 41.7 % a hombres. La población joven predomina: de los 15 años en adelante, 3.4 millones (67.5 %) tienen entre 15 y 29 años. Específicamente, 1.7 millones pertenecen al segmento de 15 a 19 años, un millón al de 20 a 24 años y 690 mil al de 25 a 29 años.

Cuatro manos entrelazadas con anillos. Una muñeca lleva pulsera arcoíris, otra pulsera trans. Fondo difuminado con bandera arcoíris y certificado de México.
Manos de una pareja del mismo sexo con alianzas matrimoniales y pulseras de banderas LGBT entrelazadas sobre documentos de registro civil mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al estado civil, el 64.9 % del colectivo declaró estar soltero, mientras que 30.6 % está casado o vive en unión libre y un 4.5 % se encuentra separado, divorciado o viudo. Estos datos muestran que la diversidad sexual y de género es una realidad presente entre personas de diferentes edades.

Matrimonios y divorcios entre personas del mismo sexo

Durante 2023, se celebraron 501 mil 529 matrimonios en México, de los cuales 6 mil 606 (1.3 %) correspondieron a parejas del mismo sexo. De estos enlaces, el 60 % unió a mujeres y el 40 % a hombres. En los últimos años, la comunidad femenina ha mostrado un crecimiento notable: pasaron de mil 992 en 2019 a 3 mil 964 en 2023.

El grupo de 25 a 39 años concentró la mayoría de los casamientos entre personas del mismo sexo, destacando que, a partir de los 40 años, el porcentaje de hombres contrayentes supera al de mujeres. En cuanto a nivel educativo, la mayoría posee estudios profesionales, especialmente entre los varones (47.1 %), seguidos por quienes cuentan con educación media superior o secundaria.

Por entidad, la Ciudad de México encabeza la lista de enlaces igualitarios (4.8 % del total local), seguida de Baja California (2.5 %) y Jalisco (2.3 %).

En contraste, Veracruz, Guerrero y Chiapas registraron los porcentajes más bajos. Respecto a los divorcios, en 2023 se documentaron 714 disoluciones de matrimonios entre personas del mismo sexo, la mayoría correspondió a mujeres y más de la mitad se realizaron por mutuo acuerdo.

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