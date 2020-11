“Se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación”: la fuerte crítica de AMLO a algunos estados y municipios

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que estados y municipios tengan acuerdos con empresas para no pagar impuestos, y puso de ejemplo la administración del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que está cobrando el agua a las empresas que no la pagaban, además de haber reducido la deuda estatal 8.000 millones de pesos en dos años.

“Están pagando los que antes no pagaban impuestos, hemos cobrado a un empresa hasta 12.000 millones de peso, de estas empresas muy grandes, por eso que aquí, se les está cobrando agua a los que no paga...

Cómo es posible que no se paguen los impuestos, que no se pague el agua, que no se pague el predial, por eso también se tiene que llevar a cabo una política distinta en los estados , en los municipios, porque desde hace algún tiempo, de los años 80, con la nueva Ley de Coordinación Fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, sobre todo el IVA, el impuesto sobre la renta y de todo lo que cobra la federación.

Es la federación la que cobra los impuestos, de todo lo que cobra la federación se le entrega un porcentaje a estados y municipios, se le llama participaciones federales, y hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos, electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que le manda la federación , mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso desde que estamos en el gobierno se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que si se hicieran un esfuerzo en la recaudación, en algunos estados y municipios, se podría tener más presupuesto y beneficiar a más gente.

“Si se hace un esfuerzo en estados y municipios, se logra tener más presupuesto y poder beneficiar a más gente, aquí está el ejemplo de cómo se han cobrado, hasta ahora , el agua a empresas que no la pagaban”, explicó el presidente mexicano y puso de ejemplo la administración del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.