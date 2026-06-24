Avanza iniciativa para prevenir reclutamiento infantil del crimen organizado en Jalisco

Siluetas de adultos y niños con armas de fuego sobre un fondo con un mapa abstracto ilustran el reclutamiento de menores por grupos criminales. (Jesús Avilés)

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó en sus sesión ordinaria del 23 de junio de 2026 el dictamen que propone la creación de la Ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Con cuatro votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la iniciativa superó este primer filtro legislativo en medio de un debate sobre la visibilidad y presupuestal del proyecto.

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El objetivo de la nueva ley

De acuerdo con la diputada, Mónica Magaña Mendoza de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), quien llegó la iniciativa al Congreso local, explicó a Quadratín Jalisco que la propuesta busca identificar a través de diagnósticos, los lugares considerados como focos rojos en la entidad. Para lograr la protección integral a las infancias víctimas de reclutamiento se considera lo siguiente:

Crear sistema especializado de prevención y atención a víctimas.

Definir mecanismos de cooperación y coordinación entre las autoridades estatales y los municipios.

Contemplar la creación de albergues, centros de implementación y asistencia multidisciplinaria para las víctimas.

Magaña aclaró que la ley no pretende tipificar ni sancionar el delito, sino enfocarse estrictamente en la prevención y atención, lo cual es una facultad constitucional del Estado.

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Además, subrayó la diferencia entre el reclutamiento y la trata de personas, explicando que un menor puede ser reclutado y rescatado antes de que se consume la explotación, situación que requiere un acompañamiento institucional específico.

En debate: competencias legales y presupuesto

El avance de la ley no estuvo exento de críticas. Los diputados Edgar Enrique Velázquez y Claudia Murguía, quienes votaron en abstención , señalaron riesgos de inconstitucionalidad al considerar que el Congreso local está invadiendo facultades exclusivas de la Federación en materia de delincuencia organizada y trata de personas.

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Los señalamientos de la oposición fueron, duplicidad de funciones, Vélazquez argumentó que la ley replica derechos y obligaciones que ya están contemplados en la Ley de Víctimas y cuestionó si la recién creada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas no tiene ya esas atribuciones.

Reclutamiento forzado grupos armados

En otro punto, se criticó la falta de viabilidad financiera por la ausencia de un análisis del impacto presupuestal que defina cuánto costará implementar la ley, advirtiendo que sin recursos podría quedar en “letra muerte”.

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La diputada Murguía se opuso a legislar de forma particular por rango de edad, señalando que la desaparición forzada es un fenómeno grave en Jalisco que no es privativo de un género o edad.

Por su parte, el diputado Alejandro Puerto reconoció el problema del ámbito de competencias, pero votó a favor argumentando que los esfuerzos legislativos locales ayudan a generar información y documentar casos de reclutamiento forzado. Esto, aseguró, permite acumular evidencia política que eventualmente puede impulsar una reforma a nivel federal.

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Niños y adolescentes, en riesgo: advierten sobre reclutamiento forzado por el crimen organizado en México

En noviembre de 2025, la organización civil Reinserta advirtió que hasta 250,000 niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en México, principalmente en Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y Ciudad de México.

Desaparecen cinco jóvenes en Bolívar, temen reclutamiento forzado - crédito iStock

De acuerdo con la cofundadora Saskia Niño de Rivera, las infancias fueron reclutadas a través de medios digitales y muchos adolescentes involucrados comenzaron a consumir drogas entre los 11 y 15 años. Reinserta también pidió a las autoridades federales tipificar el reclutamiento infantil como delito e impulsar planes estatales de prevención.

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La agrupación difundió estas cifras y testimonios al presentar el libro ¿Cómo no ser un sicario?, en el que documentó que siete de cada diez adolescentes con problemas legales ya habían tenido contacto previo con grupos delictivos en su entorno.