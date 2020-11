“Pandilla de hipócritas”: Fernández Noroña reaccionó al escándalo del cubrebocas y se lanzó contra Ciro Gómez Leyva

Gerardo Fernández Noroña protagonizó una polémica por no usar cubrebocas en una sesión del INE (Twitter: @fernandeznorona)

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña respondió en Twitter al escándalo que se desató este jueves cuando se supo que se negó a portar cubrebocas durante una Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que el encuentro fue suspendido.

El nombre del integrante del Partido del Trabajo (PT) de inmediato se posicionó como tendencia en Twitter, donde fueron abundantes las críticas y los mensajes agresivos hacia él.

Después de algunas horas de silencio, Fernández Noroña respondió a sus detractores a través de la misma red social. Contestó, por ejemplo, al consejero electoral Ciro Murayama, quien fue de los primeros en criticarlo por lo ocurrido en sesión.

“Lo escucharemos vía remota para no arriesgar nuestra salud. ¿Pero qué necesidad?”, escribió Murayama, a lo que Fernández Noroña dijo “la salud mental es la que tienen estropeada”.

Gerardo Fernández se lanzó en Twitter contra el INE

Luego se lanzó contra el INE. “Están jodidos. Querían lincharme mediáticamente acusado de violencia de género y se tuvieron que conformar con el ridículo que hicieron porque me niego a usar cubrebocas. Estiran el argumento diciendo que te mueres por no usar cubrebocas. #cretinos”.

Y poco después dedicó varios mensajes en respuesta al periodista Ciro Gómez Leyva, quien dedicó espacio en su noticiario para hablar de lo ocurrido en la sesión del INE.

“La estampa de grosería e irresponsabilidad del diputado Fernández Noroña @fernandeznorona, amparándose en la palabrería del Dr. @HLGatell contra el cubrebocas, ilustra con nitidez la profundidad de nuestro desastre. Tal parece que no se aprende nada”, escribió el periodista en su Twitter.

El diputado no se quedó callado y señaló: “Cuando quieras respondo tus insolencias @CiroGomezL. Defendiendo al #arbitrovendido del @INEMexico . Promoviendo la ignorancia y el terror, además”.

También se lanzó contra el periodista Ciro Gómez Leyva

En otro mensaje escribió: “La pregunta es sencilla. Estás en un lugar cerrado, con el equipo de transmisión. Por qué no usas cubrebocas para hablarle al público y proteges a tu equipo de trabajo, según tu propia lógica, #farsante”.

Fernández Noroña comentó que un principio lo querían presentar como un “violento de género y ahora me presentan como un chacal sin cubrebocas. Pandilla de cretinos y miserables”.

El diputado incluso retó a Gómez Leyva a explicar por qué no usa cubrebocas durante la transmisión en el estudio e hizo la misma pregunta a todos los comentaristas que lo criticaban.

Fernández Noroña continuó con sus tuits e incluso metió al ex presidente Felipe Calderón a la polémica, pues éste compartió en Twitter un comentario en contra del diputado por el asunto del cubrebocas y se refirió a él como #TomandanteBorolas.

Finalmente el diputado acusó un linchamiento mediático en su contra y no dejó de llamar “pandilla de hipócritas” a quienes lo atacaron.

“Es tan ofensiva la campaña de linchamiento en mi contra, que me acaba honrando . No se dan cuenta que el pueblo ya despertó y que su gritería no les servirá de nada”, “Miren lo afligido que me tiene su campaña de linchamiento mediático. Me hicieron los mandados”, “ Será el sereno, pero los que se vieron ridículos y evidenciados fueron ellos. Pandilla de hipócritas. Defienden su reglamento pedorro pero violan la Constitución ”, “Aquí el ejemplo más claro de que lo que buscan es cerrarme el paso al 2021 y al 2024. No hubo ninguna sanción. Están intrigando. El @INEMexico no tiene facultad alguna para sancionarme. Y no lo hizo”, fueron algunos de sus mensajes.

