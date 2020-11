INE impuso multas por 26 millones de pesos tras detectar diversas irregularidades de ingresos y gastos en elecciones de Coahuila e Hidalgo

Egresos no reportados, eventos registrados de manera extemporánea, gastos por el uso de casas de campaña no registradas, entre otras, fueron las faltas más recurrentes (Foto: Paulina Negrete / Cuartoscuro)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó los resultados de la fiscalización de las campañas electorales en Coahuila e Hidalgo durante las jornadas 2019-2020, misma que finalizó el 18 de octubre pasado.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades electorales detectaron “diversas faltas en los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos, candidatos y candidaturas independientes”.

Por lo anterior, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, determinó diversas sanciones por un monto total que alcanza los 26 millones de pesos en ambos estados.

En Coahuila, los números presentados por el INE indican que fueron entregados 176 informes de campaña, además de reportarse ingresos por 64 millones de pesos y gastos aproximados por 63 millones.

Sin embargo, el total de multas impuestas por las autoridades electorales, alcanza un monto de 9.04 millones de pesos, de acuerdo con Favela.

El Partido Acción Nacional (PAN)resultó uno de los más castigado con una sanción de un millón 388 mil 154.93 pesos; el PRI acumuló 121,137.03 pesos en sanciones, el PRD, 955,461.47 pesos y el Partido del Trabajo 492,522.72 pesos.

Sin embargo, la sanción más grande fue para el Partido de la Revolución Coahuilense con un millón, 494 mil 238.83 pesos: seguido por el Movimiento Regeneración Nacional con con un monto de un millón 397 mil 011.63 pesos.

El Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Emiliano Zapata, La tierra y su producto, Unidad Democrática de Coahuila y Unidos también fueron sancionados.

Por otra parte, en Hidalgo resultaron sanciones por 17.1 millones de pesos tras detectar diversas conductas recurrentes como egresos no reportados, egresos no reportados en relación con los representantes de casilla, eventos registrados de manera extemporánea o posteriores a la celebración, gastos por el uso de casas de campaña no registradas, entrega extemporánea de informe de campaña, registro de operaciones extemporáneas, rebasar el límite de pago en efectivo y registro de operaciones extemporáneas.

En este caso, el PAN se llevó sanciones por dos millones 460 mil 843.51 pesos, el PRI por 484,348.70 pesos, el PRD por 963, 716.02 pesos y PT por un millón 305 mil 379.42 pesos.

El monto más grande fue para Encuentro Social Hidalgo con tres millones 948 mil 365.58 pesos; le siguen Podemos con dos millones 772 mil 288.32 pesos y el Movimiento Regeneración Nacional con 2 millones 812 mil 393.06 pesos.

El Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Más por Hidalgo y el partido Nueva Alianza Hidalgo también fueron sancionados.

Pero los independientes también fueron sancionados por el INE. El Consejo encontró varias irregularidades en la revisión de los informes de las candidatas y candidatos a diversos cargos en ambos estados.

En Hidalgo, a un total de 36 candidatos independientes que contendieron a los cargos de ayuntamiento se les acreditaron 253 sanciones, de las cuales 244 dieron lugar a multas que van de los 86.88 a los 104,169.12 pesos, así como nueve amonestaciones públicas. Las sanciones acumuladas suman un total de 1.5 millones de pesos.

En Coahuila, por otra parte, se impusieron sanciones a dos candidatos independientes a diputaciones locales. A Héctor Manuel Garza Martínez se le colocó una multa de 34,000 pesos por omitir presentar el informe de gastos de campaña, de acuerdo con los datos del INE.

Sin embargo, se detectaron operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización en los rubros de Gastos de Propaganda, Gastos Operativos de Campaña, Gastos de Propaganda Exhibida en Internet y Propaganda exhibida en Vía Pública.

Por último, el candidato Masías Menera Sierra recibió una amonestación pública por diversas irregularidades en materia de fiscalización, mismas que no fueron especificadas en el documento del INE.

