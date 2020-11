“Tenemos que sacar a los panistas de Torreón”: Antonio Attolini arremetió contra el alcalde Jorge Zermeño por permitir boda durante la pandemia

Antonio Attolini habla sobre las declaraciones del alcalde panista de Torreón Jorge Zermeño (Video: Twitter / @AntonioAttolini)

Antonio Attolini, ex candidato a la secretaría general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó fuertemente la administración de Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, Coahuila, pues permitió que tuviera lugar la boda del hijo de uno de sus amigos Marcelo Torres.

A través de un video que subió a sus redes sociales el martes 24 de noviembre, Attolini Murra tildó de irresponsables a los políticos abanderados por el Partido Acción Nacional (PAN), pues en el contexto pandémico que se está viviendo en la república no es el adecuado para llevar a cabo celebraciones que congreguen a personas.

Para iniciar su crítica, el egresado del ITAM recordó la declaración de otro panista: Vicente Fox, cuando dijo que en 15 minutos resolvería el conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“¿Se acuerdan cuando Vicente Fox le preguntó sobre el caso del levantamiento zapatista en Chiapas? Él dijo: ‘No es problema, en 15 minutos lo resuelvo’. Bueno, algo tan odioso y tan irresponsable como esa declaración fue la que dio el alcalde panista Jorge Zermeño respecto a la boda celebrada del hijo de su compadre Marcelo Torres Cofiño el fin de semana pasado en Torreón. Contestó: ‘Qué tiene, la gente tiene que casarse’ ”, reprochó Antonio Attolini.

Ante este caso, el militante de Morena exclamó por la salud de los habitantes de la capital de Coahuila, pues en la zona ha habido un repunte de casos de COVID-19, mismo que atribuyó a actitudes que subestiman la gravedad de la enfermedad que en México ha dejado más de 100,000 muertos.

“No, señor alcalde Jorge Zermeño. No es posible que con tal irresponsabilidad usted declare algo así mientras que seguimos en pandemia. Y no es solamente que seguimos en pandemia, sino que La Laguna, Torreón, está en el foco rojo en el alza de contagios precisamente por gente como usted que ha minimizado el problema de salud pública”, criticó.

Durante el clip, Attolini recalcó que este tipo de declaraciones no serían tan graves si se hicieran desde el punto de vista de un ciudadano, pero al venir de figuras de poder resultan reprobables. También dijo que el relajamiento de medidas no puede suceder hasta que no se tenga una vacuna efectiva ante la nueva cepa de coronavirus. “Es una enfermedad altamente infecciosa que requiere que mantengamos sana distancia, lavado constante de manos y uso permanente de cubrebocas, mucho más en espacios cerrados” , aseguró.

Una boda, claro, si es del hijo de su compadre Marcelo Torres Cofeño, parece que no hay ningún problema

Tras plantear esto, el politólogo se aventuró a suponer otra desafortunada declaración, pues al establecer el principio de relajación de medidas sanitarias, Attolini supuso que el panista exhortaría a la reapertura de escuelas.

“Quiero ver el alza de contagios que va a saturar a los hospitales y va a exponer a hombres y a mujeres que sí se están cuidando por las medidas que usted está proponiendo”, estimó. Finalmente, consignó a sacar al PAN de Torreón.

Esta declaración coincide con lo planteado con el político, pues desde que se pronunció por la secretaría de Morena, dijo que si no la llegara a ganar, trasladaría su militancia a su estado natal.

“Y si esta aventura no prospera yo tengo mucho trabajo que hacer en Torreón, Coahuila, la tierra que me vio nacer” , dijo en entrevista exclusiva para Infobae México el pasado 10 de septiembre.

De tal modo que cuando la senadora con licencia Citlalli Hernández tomó protesta como secretaria del partido más grande de México, Attolini Murra cumplió su palabra y ahora se encuentra en aquella localidad militando en favor de Regeneración Nacional cuando se avecinan las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde se pondrán en juego los ayuntamientos del estado y se renovará toda la Cámara de Diputados del Palacio de San Lázaro.

