Justicia rápida y evitar propaganda: AMLO pidió celeridad a FGR en el caso Videgaray

Sobre la presunta investigación y bloqueo de cuentas a Luis Videgaray, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que debe haber coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De igual forma, el titular del Ejecutivo se sinceró y pidió a la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero aplicar el principio de justicia rápida en casos como el de Videgaray, uno de los principales colaboradores del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. “Lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la Fiscalía, lo digo con todo respeto, ya que desahogue todos estos casos”.

“Lo único que yo quisiera es que se aplicara el principio de justicia expedita, que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo publicitario o propagandístico, que no haya espectacularidad”, añadió.

Desde la Tribuna de Palacio Nacional, López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la Republica es la encargada de investigar el caso de Videgaray y que la Unidad de Investigación Financiera sólo apoya con información en caso de que lo necesite la FGR.

“Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Inteligencia Financiera. Nosotros hemos decidido respetar la autonomía de la FGR y ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, sólo que la Fiscalía solicite información a la UIF se puede. No podemos nosotros como gobierno estar investigando si no existe una solicitud de la FGR o un acto notorio de corrupción que requiera saber sobre el manejo del dinero, pero todo eso es para entregarlo a la Fiscalía y tampoco podemos dar a conocer esta información con el propósito de no afectar el debido proceso”, declaró el mandatario mexicano ante los medios de comunicación.

AMLO reiteró que en su administración debe existir transparencia y rendición de cuentas, además de que le dio un espaldarazo a Gertz Manero, a quién calificó como una persona “recta, integra, lo que necesitábamos en estos tiempos”.

“En otras administraciones, durante la época neoliberal, la Procuraduría dependía del poder ejecutivo. Nosotros respetamos el trabajo de la fiscalía, nosotros no le damos indicaciones a Alejandro Gertz Manero”, sentenció López Obrador.

¿QUÉ PASA CON EL CASO VIDEGARAY?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores (SRE) de Enrique Peña Nieto, por presuntos actos de corrupción.

Esta indagatoria se desprende de la denuncia de hechos presentada el 11 de agosto por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, cuando recurrió al criterio de oportunidad para cooperar en el caso de los sobornos aportados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos mexicanos entre 2012 y 2014.

De acuerdo con la UIF, en el documento presentado por Lozoya se mencionan alrededor de 70 nombres de personas físicas y morales, entre ellas, la de Videgaray Caso y contra todo el grupo de políticos y empresas se tiene una carpeta abierta. La dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo confirmó a este medio que las investigaciones contra el ex canciller son en el marco del documento presentado en agosto pasado.

Sin embargo, las indagatorias cobran relevancia luego que Sergio Arturo Rodríguez, abogado de Rosario Robles Berlanga, declaró este 24 de noviembre que el ex titular de la SRE fue quien ordenó el desvío de recursos públicos para financiar cuatro campañas electorales entre 2012 y 2018.

