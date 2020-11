Luis Videgaray, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera: indagarán presuntos actos de corrupción

El ex canciller está ubicado en Estados Unidos y es profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets, donde se integró en 2019 como titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan (Foto: Cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores (SRE) de Enrique Peña Nieto, por presuntos actos de corrupción.

Esta indagatoria se desprende de la denuncia de hechos presentada el 11 de agosto por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, cuando recurrió al criterio de oportunidad para cooperar en el caso de los sobornos aportados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos mexicanos entre 2012 y 2014.

De acuerdo con la UIF, en el documento presentado por Lozoya se mencionan alrededor de 70 nombres de personas físicas y morales, entre ellas, la de Videgaray Caso y contra todo el grupo de políticos y empresas se tiene una carpeta abierta. La dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo confirmó a este medio que las investigaciones contra el ex canciller son en el marco del documento presentado en agosto pasado.

Sin embargo, las indagatorias cobran relevancia luego que Sergio Arturo Rodríguez, abogado de Rosario Robles Berlanga, declaró este 24 de noviembre que el ex titular de la SRE fue quien ordenó el desvío de recursos públicos para financiar cuatro campañas electorales entre 2012 y 2018.

Luis Videgaray Caso, quien encabezó el equipo de campaña de Peña Nieto, habría usado el dinero aportado por Odebrecht para financiar una estrategia de desprestigio contra los candidatos opositores en 2012, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota (Foto: Cuartoscuro)

Robles Berlanga, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está presa desde hace un año por su presunta participación en la llamada “Estafa Maestra”, mecanismo con el cual hubo contratación a empresas fantasma y universidades para ejecutar programas sociales, pero el dinero fue a parar a comicios del 2012, 2015, 2017 y 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá colaboración de la ex funcionaria y declarará que fue Videgaray Caso quien ordenó el uso ilegal de recursos del erario, según el abogado Sergio Arturo Rodríguez.

Estas confesiones ante la FGR incluirían que los recursos desviados de la llamada “Estafa Maestra” fueron para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional, incluida la presidencial de José Antonio Meade en 2018. Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex titular de Sedesol, adelantó que su clienta declarará que el dinero público también fue para las elecciones de 2017, cuando Alfredo del Mazo ganó la gubernatura del Estado de México.

Tras darse a conocer estos hechos, Videgaray Caso reaccionó en una carta publicada en su cuenta de Twitter, donde dijo que se le acusaba sin fundamentos ante una situación desesperada.

La dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo confirmó a este medio que las investigaciones contra el ex canciller son en el marco del documento presentado en agosto pasado (Foto: Europa Press/Archivo)

“Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal (…) la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir la verdad”, publicó quien era considerado como la mano derecha de Peña Nieto.

“Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, añadió.

Por su parte, la ex funcionaria reiteró en dos tuits su decisión de acogerse a la figura de criterio de oportunidad, con el cual busca obtener beneficios como reducción de su pena o desestimación en los cargos de delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos.

“Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán”, publicó en Twitter este 25 de noviembre.

Rosario robles acumula un año presa y podría obtener beneficios en su caso si aporta información valiosa para ir contra funcionarios de primer nivel (Foto: Zuma Press)

Luis Videgaray Caso, quien encabezó el equipo de campaña de Peña Nieto, habría usado el dinero aportado por Odebrecht para financiar una estrategia de desprestigio contra los candidatos opositores en 2012, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Así lo reveló Emilio Lozoya en su ampliación de declaraciones del pasado 8 de octubre.

“Se encargaba de contactar a las empresas proveedoras de estos análisis electorales. Una vez contactados y acordados los montos en dólares, pesos o euros, él mismo acordaba los términos de ejecución de esos contratos que incluyen la entrega, directamente a él, del producto realizado”, refiere el documento consultado por diversos medios.

El ex canciller está ubicado en Estados Unidos y es profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets, donde se integró en 2019 como titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan. Según Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, Videgaray habría instruido y operado el uso de unos 500 millones de pesos para las campañas y la probación de la reforma energética en 2013; algo que la mano derecha de Peña Nieto ha negado reiteradamente y se ha dicho dispuesto a los requerimientos de cualquier autoridad para esclarecer su presunta participación en corruptelas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Hablaré con la verdad”: Rosario Robles confirmó que será testigo colaborador de la Fiscalía General de la República

“La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”: Luis Videgaray respondió al abogado de Rosario Robles

Así es como Odebrecht inyectó USD 6 millones a la campaña de Peña Nieto