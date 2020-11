“Hablaré con la verdad”: Rosario Robles confirmó que será testigo colaborador de la Fiscalía General de la República

Rosario Robles instruyó a su defensa para el procedimiento judicial pertinente con la FGR (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles Berlanga, presa por su presunta participación en desvíos del erario público para campañas electorales, confirmó que colaborará con la Fiscalía General de la República para aportar información de otros funcionarios implicados en el caso que la mantiene recluida desde hace más de un año.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, publicó quien fuera Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Previamente, sus abogados habían referido que se acogería a esa figura, la de criterio de oportunidad, ante la posible orden de aprehensión que tiene en su contra por delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos, de la que aún no ha sido notificada.

En consecuencia, Robles Berlanga señalaría a políticos de relevancia como Luis Videgaray, quien reaccionó y dijo que la desesperación de la ex funcionaria por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras.

La defensa de Rosario Robles habían adelantado que el desvío de recursos fue a parar en los comicios del 2012, 2015, 2017 y 2018, en cuyo caso, Luis Videgaray dio instrucciones de usar recursos públicos en favor del Partido Revolucionario Institucional.

Las confesiones ante la FGR incluirían que los recursos desviados de la llamada “Estafa Maestra” fueron para financiar cuatro campañas del PRI, incluida la presidencial de José Antonio Meade en 2018. Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex titular de Sedesol, adelantó que su clienta declarará que el dinero público también fue para las elecciones de 2017, cuando Alfredo del Mazo ganó la gubernatura del Estado de México.





Información en desarrollo...