Tras los pasos de Roberto Sandoval: la Fiscalía emitió segunda orden de aprehensión contra el ex gobernador de Nayarit

Un Juez de Control local emitió una segunda orden de aprehensión contra el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Nayarit anunció la mañana del 23 de noviembre que se había solicitado una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda. Ésta sería la segunda en su contra.

En un breve comunicado publicado en su cuenta de Twitter, aseguraron que dicha orden fue solicitada a un Juez de Control local, sin embargo, no otorgaron más detalles al respecto, pues indicaron que “es menester mantenerlos en sigilo”.

Asimismo, indicaron que debido al trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante más de dos años, el pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias de la propia UIF contra Roberto Sandoval, tres personas de su círculo familiar, cinco prestanombres y cuatro empresas fachada.

El pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias de la UIF contra Roberto Sandoval, tres personas de su círculo familiar, cinco prestanombres y cuatro empresas fachada (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro)

“Producto del intenso trabajo conjunto y de colaboración durante más de dos años, el día 21 de octubre de 2020 se recibieron dos denuncias o vistas por hechos delictivos formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de: Roberto Sandoval Castañeda, tres personas de su círculo familiar, cinco personas físicas (prestanombres o testaferros) y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachada de actividades ilícitas”, se lee en el hilo de Twitter realizado por la Fiscalía.

Además, la Fiscalía Estatal agradeció al titular de la UIF, Santiago Nieto, por su colaboración y apoyo en las investigaciones realizadas.

Para finalizar, se urgió a las corporaciones de inteligencia y de seguridad, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías locales para que “se refuerce la búsqueda del exgobernador y este sea presentado ante las autoridades judiciales”.

La primera orden de aprehensión fue emitida el pasado 13 de noviembre por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJ), por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES).

La primera orden de aprehensión fue emitida el pasado 13 de noviembre por la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJ), por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, desde mayo de 2019, la abogada estadounidense Sigal Mandelker y Santiago Nieto denunciaron que Sandoval recibía recursos de varias organizaciones criminales. A pesar de esos señalamientos, el ex gobernador de Nayarit continuaba en el estado, debido a una omisión de la fiscalía local.

“La fiscalía local nunca fue a la queja, y por eso el juez federal le otorgó a Roberto Sandoval la suspensión definitiva, por la omisión de la fiscalía local. Te estoy diciendo que prácticamente la Fiscalía lo dejó ir”, indicó.

Esta vinculación con el al crimen organizado no es la única, pues el ex mandatario nayarita fue pieza fundamental en el caso contra el ex fiscal del estado Edgar Veytia, quien en una corte federal de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para fabricar heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana para su distribución en Estados Unidos, también se le imputó el delito de proteger al cártel “H2”, mismo al cual ligaron a Salvador Cienfuegos.

Roberto Sandoval también fue señalado por el vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit de aportar información contra Cienfuegos en entrevistas con la DEA en 2019 (Foto: Franciso Martínez/Cuartoscuro)

En estas acusaciones también se vio envuelto Sandoval, pues según el periodista Daniel Lizárraga, siempre ignoró el vínculo del fiscal con actividades de narcotráfico, a pesar de que Veytia fue nombrado por el propio gobernador.

Posteriormente, Roberto Sandoval también fue señalado por el propio vocero de haber aportado información en contra de Cienfuegos luego de haber sido entrevistado por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2019.

“Tenía un abogado en Estados Unidos diciendo qué sí y qué no. Es decir, Roberto Sandoval es parte de los que seguramente hicieron señalamientos al general Cienfuegos. Esa es la ruta que tenemos”, aseveró.

