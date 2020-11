Quién es Roberto Sandoval: el exgobernador de Nayarit acusado de desvíos millonarios y de nexos con el narcotráfico

Roberto Sandoval, el ex gobernador de Nayarit acusado de nexos con el narcotráfico (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

Roberto Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad ligada al crimen organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.

Hoy es buscado en 194 países luego de que este viernes 13 de noviembre, un juez de control de Nayarit lo acusara de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. Pero no es la primera vez que recaen señalamientos sobre el exgobernador.

Desde el 17 de mayo de 2019, Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.

Es por eso que el pasado 28 de febrero, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país.

Días después, Roberto Sandoval dio una entrevista a Radio Fórmula. Se dijo sorprendido por la determinación del país vecino y aclaró que desde hace dos años ha estado en contacto con las autoridades de ese país. Además, dijo que en 2016 recibió un escrito que le informaba sobre la suspensión de su visa estadounidense hasta que se aclarara su situación, por lo que ya tenía tiempo sin visitar al país vecino. Insistió que era inocente de las acusaciones.

Sandoval Castañeda, su esposa e hijos no pueden entrar a los Estados Unidos (FOTO: CUARTOSCURO)

“Siempre he dado la cara, he estado al pendiente. Estoy localizable. Tengo la tranquilidad de que la inocencia se queda, a los que no, no hallan dónde meterse aunque al final los encuentren” declaró.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció que mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias del ex gobernador de extracción priista, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco.

En mayo del año pasado, Santiago Nieto aseguró en una entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, que había un vínculo entre el ex gobernador nayarita y el de Chihuahua, César Duarte, quienes habrían desviado dinero a través de una asociación ganadera cuyo propietario era Duarte.

Santiago Nieto detalló que “Financiera rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario en realidad era César Duarte, pero esa asociación ganadera recibe recursos a su vez de Nayarit y hay un intercambio de adquisición de ganado y de venta entre César Duarte y Roberto Sandoval, financiado evidentemente con recursos de naturaleza pública entre los dos ex gobernadores”.

Incluso, señaló que se detectaron transferencias de recursos a cuentas de César Duarte y “de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, a la generación de una unión de crédito y otros elementos de naturaleza federal”.

Quién es Roberto Sandoval Castañeda

FOTO: FRANCISCO MARTINEZ/CUARTOSCURO

Originario de Tepic, Nayarit, Roberto Sandoval es el último de seis hijos. Dejó inconclusos sus estudios en Ingeniería Agrónoma, pero realizó varios Diplomados como el de Formación Parlamentaria y Política Administrativa por la Universidad Autónoma de Nayarit, en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Autónoma de México, George Washington University y Corporación Andina de Fomento; formó parte del Seminario de Gobernabilidad para los Gobiernos Locales por la George Washington University en los Estados Unidos.

Está casado con Lilia López Torres con quien procreó 2 hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra.

Su meteórica carrera política la desarrolló bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la mano del ex gobernador Ney González. En 2005 fue electo Diputado en la XXVIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit en la que fue Presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte.

En el 2008 se convirtió en presidente municipal de Tepic en el periodo 2008-2011, año en el que solicitó licencia para incorporarse a la candidatura por el gobierno del estado. Fue Presidente de la Zona Norte del país de la Federación Nacional de Municipios de México.

FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO

Ganó las elecciones para ser el mandatario de su entidad bajo la coalición “Nayarit” nos une bajo las siglas del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A medida que escaló puestos en la política, Roberto Sandoval reflejó cambios en su estilo de vida. El político priista es un aficionado de los caballos y ranchos.

De acuerdo con el semanario Proceso, de tener sólo dos animales criollos cuando compitió por la alcaldía de Tepic, al término de su mandato en el estado llegó a tener 800 caballos pura raza española.

Durante su mandato, la violencia relacionada con el narcotráfico se desató, pero también se incrementó la deuda pública, se ocasionó un bajo crecimiento económico y se desviaron millones de pesos de recursos públicos, empobreciendo a la entidad. Esa fue la herencia que los nayaritas tuvieron de su gobernador.

En 2017, al término de su administración, pobladores de la reserva territorial de “La Cantera”, del municipio de Tepic, señalaron a Roberto Sandoval como presunto propietario de un rancho utilizado para la crianza de caballos de raza, la debilidad del ex gobernador.

Roberto Sandoval y su gusto por los caballos pura raza española ( Foto: especial)

El rancho “La Cantera” cuenta con una extensión de 40,000 metros cuadrados y según lo reseñado de manera puntual por la reportera Patricia Dávila del semanario Proceso, en la entrada del rancho hay una escultura metálica de Cristo, cuenta con una gran pista techada en la que el político se entrenaba en baile a caballo y 68 lujosas caballerizas en donde tenía finos animales traídos de España, los cuales fueron adiestrados por una instructora también venida de ese país.

La periodista señaló que mirando hacia la pista, hay un enorme salón rectangular totalmente forrado de exquisitas maderas, rematado con una chimenea de piedra. “Desde ahí, a través de los ventanales, los invitados especiales de Sandoval –entre ellos el boxeador Saúl El Canelo Álvarez o los cantantes Joan Sebastian, Julión Álvarez, Pepe Aguilar y Ricardo Montaner– disfrutaban los espectáculos ecuestres”.

La pista techada –para cuya construcción desgajó un cerro y hoy su lisa roca parece formar parte del muro– sólo se iguala en dimensión y estructura con la del Centro Ecuestre de la Secretaría de la Defensa, apuntó Dávila.

Pero eso no es todo: El rancho tenía una caminadora techada para seis caballos, que permitía que se “enfriaran” después de trabajar; un redondel y una pista cuadrada que hace las veces de corral.

Además, contaba con 62 caballerizas subterráneas, a la entrada de las cuales hay cuatro bañadores, un almacén de alimento, otro para las sillas de montar y ganchos para colgar riendas.

La polémica silla de montar de Roberto Sandoval.

Desde la puerta principal se observaba un corredor, con las caballerizas a ambos lados; las cuales tenían puertas “modelo Sevilla” de madera fina y estructura de herrería, para que los caballos “socialicen”. A la mitad del pasaje, una escalera de caracol llevaba a la cima del techo, que se convierte así en un mirador de la finca y del paisaje natural que la rodea.

Proceso señaló que “La Cantera” era propiedad de Ricardo Gárate y su esposa, quienes inesperadamente abandonaron el estado; pasó luego a manos de la entonces senadora priista Margarita Flores Sánchez.

Según la escritura pública 3586, del 23 de diciembre de 2014, expedida por el notario número 15, Jorge Arturo Parra Carrillo, Flores Sánchez –quien fue directora del DIF estatal con Sandoval–, se lo vendió a Daniel Alberto Murad Millet, administrador único de la empresa L-INMO, S. A. de C. V. Pero la venta no causó pago de Impuesto Sobre la Renta, porque la vendedora “tuvo pérdida” con esta operación.

En la escritura, la diputada federal señaló que desde junio de 2014 dio la posesión de terreno de La Cantera a Murad Millet, quien creó L-INMO 13 días antes de la firma de la escritura.

El 17 de mayo de 2019 la empresa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las que Sandoval utilizó para cubrir su enriquecimiento ilícito y lavar dinero del narcotráfico, junto con Bodecarne, S. A. de C. V., IYARI Alto Diseño Huichol, y Valor y Principio de Dar, A. C., en complicidad con sus hijos Lidy Alejandra y Pablo Humberto; y su esposa, Ana Lilia López Torres.

Los señalamientos de sus nexos con el narcotráfico

Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit (Foto: especial)

Según el gobierno de los Estados Unidos, el gusto de Sandoval Castañeda por los caballos Pura Raza Española (PURE), lo llevó a aliarse con los cárteles del narcotráfico, lo que lo hizo acumular una gran riqueza.

Además de desviar millones de pesos de recursos público, la Unión Americana señaló que el ex gobernador aceptó sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, de su brazo financiero “Los Cuinis” y del Cártel de Los Beltrán Leyva.

En la trama con el narcotráfico y abuso de poder, también estaba involucrado el fiscal nayarita, Édgar Veytia Cambero, alias “El Diablo”y amigo personal de Sandoval Castañeda.

“El Diablo” no sólo estaba implicado con el crimen organizado, sino que también realizó despojos de tierras, amenazas, extorsión, torturas, feminicidio, secuestro y desapariciones forzadas en la entidad.

Durante el gobierno del priista, policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.

El fiscal nayarita, Édgar Veytia Cambero, alias “El Diablo” (foto: archivo)

Edgar Veytia, quien también cuenta con la nacionalidad estadounidense, fue detenido el 27 de marzo de 2017 acusado de narcotráfico. Su arresto ocurrió en San Diego California cuando aún era fiscal en funciones.

En septiembre de 2019, Veytia fue sentenciado a 20 años de prisión al haber sido encontrado culpable de tres cargos por traficar drogas a Estados Unidos y fue condenado a cinco años de libertad bajo supervisión, así como a entregar un millón de dólares de activos confiscados.

Tras su captura, se dio a conocer que el ex fiscal facilitaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en el puerto de Manzanillo, Colima, que se encuentra a 473 kilómetros de Tepic. Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

En mayo de 2019, Estados Unidos acusó al ex gobernador Roberto Sandoval de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lo que congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.

Reportes periodísticos señalan que desde los años 90 Nayarit se convirtió en un paraíso para los narcotraficantes.

En Tepic residía la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cuya casa llegó en automóvil tras fugarse de la prisión de Puente Grande, Jalisco, en 2001. Los hermanos Beltrán Leyva también usaron a Nayarit como refugio pero, sobre todo, como centro de reclutamiento de sus guardias.

Una vez que concluyó la administración de Sandoval Castañeda, las autoridades mexicanas investigaron a Sandoval, a quien acusaron de enriquecimiento ilícito, por lo que en el 2018, la extinta Procuraduría General de la República le aseguró al menos 5 propiedades, entre ellas, el rancho “La Cantera”.

También está acusado de uso indebido de funciones por haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) a quienes no votaran por el Revolucionario Institucional en la elección, así como del desvío de recursos para beneficiar a candidatos del PRI en las elecciones de 2018.

Investigaciones periodísticas revelaron que, además, Roberto Sandoval construyó una red de empresas con familiares, socios y colaboradores que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades con fines asistenciales.

Hasta el momento, Roberto Sandoval Castañeda se encuentra prófugo de la justicia.

