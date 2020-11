“Voté no, pero ganó el sí”: tunden a Lilly Téllez por publicación sobre aprobación del uso lúdico de la marihuana en el Senado

Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

Después de que el pasado jueves el Senado de la República aprobara el uso lúdico de la marihuana, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para aclarar que ella estaba en contra de la iniciativa, por lo que se volvió tendencia en redes sociales.

“Voté NO a la marihuana pero ganó el sí”, escribió al tiempo que adjuntó una foto de la pantalla del tablero electrónico que indica qué senadores votaron en contra y cuáles votaron a favor.

Esto provocó diversas críticas a la también periodista por su postura sobre el uso lúdico de la marihuana en México.

“El que ‘ganó el si’, debe decirte cuan obsoleta e irrelevante te has vuelto en tan poco tiempo, Lilly. Estás fuera de la realidad, desconectada del sentir y las necesidades de la gente. En tus comienzos eras buena periodista, pero has perdido toda credibilidad. Tal vez es hora de regresar a reportar la noticia, porque en tu caso, SER la noticia, no te favorece”, criticó un usuario de Facebook dentro de los cientos de comentarios en contra y a favor de la legisladora.

(Foto: FB/Lilly Téllez)

Y es que cabe recordar que la semana pasada, el Senado avaló la despenalización de no sólo el uso lúdico de ésta, también el uso médico, industrial y de investigación, en un día calificado como “histórico” por los senadores mexicanos.

No obstante, ahora la “Ley general para la regulación del cannabis” debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre.

La iniciativa propuesta por Morena incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.

El nuevo ente emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.

Por otro lado, cabe recordar que en ocasiones anteriores también se le ha criticado por su postura ante las manifestaciones del pasado lunes 28 de septiembre en distintos puntos de la república, en donde exigieron la despenalización del aborto en todo México.

Twit Lilly Téllez (Foto: Twitter@LillyTellez)

La legisladora que llegó al poder gracias a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó en su cuenta oficial que no es feminista, pero sí es femenina.

Dicha aseveración, le costó muchos comentarios en contra, pues la lucha histórica de los distintos movimientos feministas a lo largo del mundo siguen señalando que la maternidad se debe de ejercer con responsabilidad y consentimiento. Por ese motivo, distintos colectivos tomaron las calles de las principales ciudades del país para visibilizar su demanda: el derecho a decidir sobre su cuerpo.

La animadversión de Lilly del Carmen Téllez García contra el aborto legal, seguro y gratuito, la principales consignas de los contingentes feministas que se manifestaron hoy, no es nueva. En repetidas ocasiones la ex reportera estrella de TV Azteca ha declarado su repudio a esta medida sanitaria legal en la Ciudad de México y Oaxaca.

Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

Tal fue el caso de la discusión establecida en esta red social entre Citlalli Hernández y Téllez el pasado 30 de julio, a raíz de una crítica que publicó la panista contra López Obrador.

“En los hechos su gobierno pasará a la historia por atentar contra el valor más importante: la vida y la dignidad humana”, publicó Téllez; sin embargo, la morenista no recordó la laicidad del Estado y contestó:

El estado es laico. Y la garantía de los derechos para todas las personas es obligación del Estado. ¿Por qué atentar constantemente contra las libertades de las mujeres? No es correcto querer imponer las distintas visiones religiosas sobre decisiones que deben ser laicas.

