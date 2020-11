“Quiero tener en mi conciencia que al menos yo hice algo para que no venga una más”: Tefi Valenzuela rompe el silencio sobre Eleazar “N”

Eleazar N y Tefi Valenzuela (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Este viernes, Stephanie Valenzuela rompió el silencio, y habló por primera vez con un medio de comunicación.

La cantante peruana apareció en el espacio matutino Hoy, donde relató cómo fue su relación con su ex pareja, el actor mexicano Eleazar “N”, a quien denunció el pasado 5 de noviembre por presuntamente golpearla e intentar estrangularla.

“Creo que es importante, creo que en el día de hoy yo tengo la voz para hablar por muchas mujeres que quizás no tienen la atención que yo he tenido de los medios, y la solidaridad que he tenido de la gente, y sí me parece importante alzar la voz por las mujeres que están afuera y que han sufrido algo similar a lo que yo he sufrido”, comenzó la artista.

El 5 de noviembre, Eleazar “N”, conocido por participar en exitosas telenovelas como Atrévete a Soñar o Rebelde, fue arrestado en su domicilio de la colonia Nápoles, y trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El actor fue detenido por agredir supuestamente a Tefi Valenzuela, a quien horas antes había pedido matrimonio. De acuerdo a la carpeta de investigación, el famoso acusó a la cantante de haber estado “distante” y “fría” durante la cita, y al llegar a casa, la mordió varias veces en el rostro e intentó estrangularla. Al escuchar los gritos, los vecinos alertaron a la policía.

Durante la emisión, Tefi Valenzuela dijo que necesitará violencia psicológica para salir adelante, aunque sabe que lo conseguirá (Foto: Hoy/Televisa)

Según reveló la modelo peruana, esa no fue la primera vez que el actor fue agresivo con ella. Él ya había mostrado indicios de tener un carácter violento, con gritos, insultos y empujones; pero entonces, se “equivocó” y no puso fin a la relación, a pesar de las señales de alarma.

“Cuando tú sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud, por primera vez, tu cerebro no lo asimila, ¿saben? Yo no sé en qué momento el hombre tan cariñoso, tan dulce, alegre, con el que yo me la pasaba bailando y cantando, cómo llegó a esto. Alguien que me prometió amor, que me acababa de pedir que nos casáramos. Me es difícil, y sé que quizás para ustedes también y deben recordar la imagen de Eleazar bailando y feliz y con esa energía que le caracteriza. A mí también me cuesta, porque yo lo recordaba así”, dijo Stephanie Valenzuela en Hoy.

“Quizás, yo pueda decir ‘me equivoqué’: al primer empujón, al primer grito me debería haber alejado. Pero a veces una está enamorada, le cuesta creer que está cayendo en una relación tóxica y eso es lo que también quiero que entiendan, y quizás prevenir. Eso es lo que quiero pedirle a las chicas, no hay que permitir que nos insulten, no hay que permitir que nos levanten la mano, ni un empujón”, agregó.

Tras la denuncia de Valenzuela, artistas que habían mantenido con anterioridad relaciones sentimentales con Eleazar “N”, como Elia Ezrré o Jeanette Karam alzaron la voz y aseguraron que también sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte del actor. Una de las mujeres que habló, Vanessa López, ya lo había acusado hacia años. Pero entonces no la creyeron, e incluso afirmaron que solo intentaba buscar su “minuto de fama”. Por eso, expresó Stephanie, la acción legal que ella emprendió es tan importante.

Otras ex novias de Eleazar "N" aseguraron que sufrieron violencia psicológica y física por parte del actor (Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

“Hemos visto que una ex novia de él habló, dijo que él era agresivo, pero como no hizo una denuncia penal como la que yo estoy haciendo, y no mostró pruebas, pues fue muy fácil desmentirla y él lo negó todo. Por eso es que es importante lo que yo estoy haciendo, que la denuncia sea penal y que haya pruebas: que haya pasado un médico legista, que haya testigos, que haya una demanda, porque esto no es algo que se pueda negar fácilmente”, apuntó.

“De haber tenido él estos antecedentes penales, quizás él hubiese pensado antes de agredir a otra mujer. Y eso es lo que yo quiero para él, que con esto aprenda, que no agreda más a una mujer como había agredido a Jeanette, que también la había mordido, que también la había ahorcado, y a ella y a otras mujeres. Yo quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto”, agregó.

De acuerdo a la abogada Guadalupe Martínez, por el delito de violencia familiar, Eleazar “N” podría enfrentarse a seis años de cárcel. Si se amplía a tentativa de feminicidio, un escenario que en su opinión es posible, podrían sentenciarle a entre 10 y 40 años de prisión.

Aunque para Stephanie se trata de un momento “difícil, escandaloso y vergonzoso”, y que necesitará ayuda psicológica, va a tratar de “seguir adelante”.

“Quiero tener en mi conciencia que al menos yo hice algo para que no venga una más, y que más adelante Dios quiera él pueda cambiar, y nunca más agreda a una mujer”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Le juró amor eterno y luego la intentó estrangular: así le pidió Eleazar “N” matrimonio a Stephanie Valenzuela

Elia Ezrré, ex novia de Eleazar “N”: “Simplemente jugaba con tu mente y te manipulaba a su antojo”

“Es viejo”: abogado de Tefi Valenzuela desestimó el video filtrado de la cantante sin marcas tras la agresión de Eleazar “N”

“Ya pagó ante la sociedad”: las desafortunadas declaraciones de una prima de Eleazar “N” en su audiencia