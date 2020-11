Elia Ezrré, ex novia de Eleazar “N”: “Simplemente jugaba con tu mente, y te manipulaba a su antojo”

(Foto: Instagram @eliaezrre)

Después de los duros relatos de Vanessa López y Jeanette Karam, otra ex novia de Eleazar “N” alzó la voz para denunciar las agresiones físicas y psicológicas que sufrió por parte del actor mexicano, quien fue detenido el pasado 5 de noviembre por atacar presuntamente a su pareja, la artista peruana Stephanie Valenzuela.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la modelo Elia Ezrré contó que salió con el intérprete de Rebelde durante 11 meses en 2017. Entonces ella tenía 19 años, y él 30. Explicó que aunque al principio todo parecía idílico, las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer.

“Fue una relación en la que iniciamos rápidamente. Nos conocimos, y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Y durante ese tiempo, pues al principio era todo perfecto, era el hombre más amoroso, más atento, más detallista. Pero sin embargo, tanta perfección siempre tiene algún error...”.

La modelo sonorense recordó que a los dos meses, la actitud de Eleazar “N” cambió. Aparecieron los celos, la desconfianza, los gritos, y también, los empujones.

“Rápidamente, a los dos meses empezaron como indicios de violencia. Primero los empujones. Bueno, primero celos, discusiones en público, no le importaba si estabas en público o no. [...] Gritaba, no le importaba quién estuviera. No le importaba si yo me sentía mal, si yo lloraba. Él simplemente expresaba sus emociones y punto. Y en el momento en que tú ya te ponías mal, entonces él se hacía la víctima. Primero él atacaba y luego él se hacía la víctima y te decía, no tú sabes que yo te amo, que tú eres la mejor mujer”; relató Ezrré.

“Entonces, simplemente jugaba con tu mente, y te manipulaba a su antojo para que tú hicieras lo que él quisiera. Era difícil por el hecho de que yo tenía 19 años, él me lleva 11 años [...] Es algo que me sorprende tanto porque es un patrón de conducta. Siempre agarra las niñas chiquitas, las que son fáciles de manipular”, denunció.

Elia Ezrré habló este lunes en el programa "Venga la alegría" (Foto: Captura de pantalla Venga la Alegría)

Al preguntarle si había sufrido algún episodio de violencia física, Ezrré confesó que sí. Explicó que casi al final de la relación, tuvieron una discusión y cuando intentó marcharse, él le impidió salir del departamento. Pasaron más de cinco horas hasta que logró escapar.

“Yo vivía en Be Grand Perisur con él. Y discutimos... no recuerdo por qué, pero esa noche yo tenía que dormir temprano porque yo trabajaba, y él había ido a una fiesta que duró todo el día. Para ese entonces ya estaba mal, y yo quería dormir. Empezó a discutir conmigo es más no supe exactamente por qué fue, solo llegó a discutir”.

“Empezamos a pelear y yo me quise ir, y me costó demasiado trabajo salir del departamento. Demasiado trabajo. Duré fácilmente unas cinco horas peleando con él. Yo no tengo tanta fuerza. Pero sí me defendí como pude, me salí, intenté pedir ayuda a los vecinos, los cuales me la negaron. Vivíamos en el piso número 15, y tuve que correr todas esas escaleras abajo para poder pedir ayuda a los guardias del lobby. Les dije que si podían subir conmigo para poder sacar mis cosas, me dijeron que sí. Pero al momento de subir, Eleazar cerró la puerta, y tuvimos que empezar a discutir”.

La modelo mexicana explicó que tres años después, aún conserva pruebas que demuestran que él la agredía físicamente, como fotografías de las marcas que le dejaba en el cuerpo. También cuenta con capturas de pantalla de sus conversaciones. Cuando le preguntaron por qué no denunció en ese momento, recordó lo que le ocurrió a la ex pareja de Eleazar “N”, Vanessa López, a quien acusaron de buscar su minuto de fama cuando aseguró que había sufrido violencia física y verbal por parte del actor.

"Obviamente ahorita que ya mi voz se puede escuchar, porque anteriormente Vanessa, que era la pareja anterior a mí, ella habló y no le creyeron, le dijeron que era sus cinco minutos de fama, que está ardida, o así y yo dije bueno, pues me va a pasar lo mismo. Todos van a darle el derecho de la duda a Eleazar, le van a creer a él, y dije, no mejor no me meto en problemas, cierro el ciclo así como está y empiezo mi vida de cero otra vez”, explicó Ezrré.

Eleazar "N" fue vinculado a proceso este domingo por un delito de violencia familiar equiparada (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

La joven de 22 años reveló que ya contactó a Stephanie Valenzuela, y le envió todas las pruebas de las agresiones que ella sufrió, para que la ayuden en el proceso judicial.

"Conservo pruebas, cuando yo terminé con él tomé screenshots y me tomé muchas fotos de las marcas que él me dejo. Y de hecho, Stephanie tiene ya todas esas fotos. Me dijo que ella iba a hacer todo para que se hiciera justicia, que no se valía que le hiciera eso a unas chicas, y tiene razón. Y yo por eso la contacté, porque yo quería que se hiciera justicia, yo no me quería exponer nada más por exponer. Le dije si vas a hacer algo, si vas a proceder yo te voy a ayudar. Pero tiene que haber un buen resultado, por eso quiero ayudarte. No si vas a volver con él, ¿me explico?”, concluyó.

El jueves 5 de noviembre, Eleazar “N” fue detenido en la Ciudad de México, por agredir presuntamente a su pareja Stephanie Valenzuela. En la carpeta de investigación consta que el actor de La mexicana y el güero, atacó a la artista peruana tras una cena romántica en la que le había pedido que se casara con él. Al llegar a casa, la acusó de haber estado distante. Luego la golpeó, la amenazó de muerte y le mordió los pómulos, la barbilla, y el lado derecho de la mandíbula -siempre según el archivo-. Al oír los gritos de la actriz, los vecinos la auxiliaron y llamaron a la policía.

Tras una audiencia el 6 de noviembre, un juez de control vinculó a proceso al artista por un delito de violencia familiar equiparada, y le impuso prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, al menos durante dos meses, hasta que concluya la fase de investigación complementaria.

Luego de la denuncia de Valenzuela, ex novias del famoso, como Vanessa López, Jeanette Karam y ahora, Elia Ezrré, la apoyaron públicamente y explicaron que ellas también fueron víctimas de la supuesta conducta violenta del actor. Quien aún no ha emitido ninguna declaración al respecto es Danna Paola, quien mantuvo un noviazgo con él en 2009. De acuerdo a un amigo del acusado, la cantante de Oye Pablo vivió una pesadilla durante la relación: “La maltrató, y sigue repitiendo esa conducta con sus parejas”.

