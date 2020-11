“Es viejo”: abogado de Tefi Valenzuela desestimó el video filtrado de la cantante sin marcas tras la agresión de Eleazar “N”

(Foto: Instagram de Eleazar N y Tefi Valenzuela)

Después de que se filtrara una video donde Stephanie Valenzuela aparece presuntamente sin marcas de agresiones, el abogado de la modelo peruana, Jaime Carbajal Torre, dio a conocer varias razones para dudar de la veracidad del clip y fue contundente: “es viejo”.

Fue el pasado jueves cuando en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular el audivisual señalado. En éste, Tefi sí muestra algunos moretones en el hombro, pero su rostro no tiene ni una lesión, por lo que se especuló que las acusaciones podrían ser fabricadas para perjudicar al actor.

Pero tras estos señalamientos, el defensor de la también cantante enumeró varios motivos por lo que este video no es válido para el proceso y añadió que la contraparte promovió la libertad condicional para que el caso fuera desestimado.

“Ese video es viejo. Stephanie hace un mes se tatuó una parte de su cuerpo y no aparece el tatuaje en el video que enseña la prima (del actor de Atrévete a soñar y La Mexicana y el Güero)”, comentó en entrevista con Ventaneando.

Eleazar N y Tefi Valenzuela (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Pero el defensor fue más allá y reveló al menos otras tres razones: “Hay una certificación del médico y si no entonces dígame quién se las hizo; estuvieron los vecinos, los policías se llevaron a Eleazar y ella fue inmediatamente a la agencia del Ministerio Público, en qué momento le mandó el video”.

“El video es falso, totalmente”, dijo contundente.

Jaime Carbajal Torre añadió que Eleazar jamás ha negado la agresión que cometió contra Tefi Valenzuela, como también se le conoce en el medio artístico.

Dijo que Eleazar “N” no obtuvo la libertad condicional porque su caso hubiera sido desestimado. “Si él hubiera obtenido la libertad, al término del tiempo que hubiera dicho la juzgadora y él hubiera cumplido con todos los términos, la acción penal se extingue, es decir no hay delito, no hubiese habido proceso, no hubiese habido juicio”, comentó para el mismo programa de espectáculos.

El defensor también reiteró que su defendida no piensa otorgar el perdón a cambio de un acuerdo: “Ofrecían que Eleazar iba a dar una disculpa pública para Stephanie y para todas las mujeres que se sintieran agredidas; la reparación del daño y que se sometería a un tratamiento por seis meses en materia de psicología para tratar el problema que tiene. En la audiencia pasada, Eleazar ofreció ‘te doy lo que quieras’, pero Stefi dijo que nada”.

Eleazar Gómez (Foto: Instagram@eleazargomez333)

El pasado jueves se llevó a cabo la segunda audiencia del caso y se le negó la libertad condicional a Eleazar “N”, quien deberá permanecer detenido en el Reclusorio Norte hasta que se defina el curso de su caso. Se espera que su próxima audiencia se lleve a cabo el 6 de enero del próximo año.

A esta cita legal acudió la madre del actor, quien desde que inició el escándalo hace unas semanas se había mantenido lejos de los reflectores, y aunque no dio declaraciones a los medios de comunicación, se supo que tuvo problemas de salud tras conocer el dictamen de las autoridades mexicanas.

Quien sí dio declaraciones fue la prima del famoso mexicano, Yanira Díaz. La familiar de Eleazar reveló algunos detalles del proceso, la salud de su tía y hasta defendió al actor.

“Yo sí le diría a Stefi que lo valore, yo creo que ella como mujer y persona tiene que entender que hoy cumple 15 días en el reclusorio y qué triste, porque había amor, cariño y de alguna manera respeto. Yo creo que él ya pagó ante la sociedad con 15 días de prisión hasta el día de hoy”, declaró para TV Notas.

“No (debería haber un castigo para el actor), porque sí hubo maltrato y el maltrato fue mutuo, Eleazar también trae golpes, están asentados en la carpeta y eso no se ha dicho”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Ya pagó ante la sociedad”: las desafortunadas declaraciones de una prima de Eleazar “N” en su audiencia

No hay libertad para Eleazar “N”: seguirá en el Reclusorio Norte su proceso por agredir a Tefi Valenzuela

“Quiero que aprenda”: al borde del llanto, Stephanie Valenzuela advirtió que no retirará la denuncia contra Eleazar “N”