FRENAAA pidió no pagar impuestos, en 1995 AMLO hizo lo mismo con la luz en Tabasco acumulando un adeudo millonario con CFE

Andrés Manuel López Obrador comenzó una resistencia civil en Tabasco (Foto: lopezobrador.org)

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) convocó este sábado a un “paro económico” para que los ciudadanos no paguen impuestos, como una protesta “no violenta” ante el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Gilberto Lozano, dirigente del movimiento, señaló en una concentración en el Ángel de la Independencia que la resistencia debía durar entre 15 y 20 días.

“Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos, declaramos este momento que vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar un centavo” , exclamó Lozano.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que un movimiento de la sociedad civil se rehúsa a cumplir con sus obligaciones de pago al gobierno. El mismo López Obrador, en 1995, comenzó un resistencia civil pacífica en Tabasco, para protestar contra los altos costos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Frente Nacional Anti AMLO llamó a los ciudadanos a comenzar un "paro económico nacional" y a exigir la renuncia de López Obrador (Foto: Twitter@SoyLaMadraza)

Durante algunos años, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezó el movimiento; más adelante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), habló en nombre de aproximadamente 400,000 tabasqueños.

“No se permitirá que se deje sin luz a la zona chontal de Tabasco. La resistencia civil pacífica debe continuar hasta el borrón y cuenta nueva, una tarifa justa en el estado” , dijo Andrés Manuel el 31 de octubre de 2015 en Tacoal, Tabasco.

Al frente de la presidencia de México, López Obrador aseguró que su gobierno ya había cumplido con las demandas del pueblo tabasqueño. De acuerdo con el mandatario, el gobernador Adán Augusto López llegó a un acuerdo con la CFE para bajar la cuota y así terminar con la resistencia civil.

Se cumplió con el acuerdo; es decir, ya se inició, repito, una etapa nueva de… Habían ofrecido los candidatos de todos los partidos que si ganaban iban a resolver el problema y así transcurrió un tiempo; no lo resolvieron, hasta ahora que ya está resuelto. Ya se terminó lo de la resistencia civil con el compromiso de que se pague una tarifa justa y es lo que se logró en Tabasco

Durante sus años al frente de Morena, López Obrador protestó a favor de tarifas de luz justas para los tabasqueños (Foto: lopezobrador.org)

Mediante el convenio llamado “Adiós a tu deuda”, el gobierno de Tabasco propuso condonar 11,000 millones de pesos a los ciudadanos de dicha entidad. Únicamente la mitad de las personas que se encontraban en resistencia civil se adhirieron al programa que concluyó el pasado 31 de agosto.

Según José Antonio De La Vega, secretario para el Desarrollo Energético (Sedener) de Tabasco, la administración estatal se encuentra en pláticas con la empresa paraestatal encabezada por Manuel Bartlett para que se apruebe una nueva prórroga y más usuarios se sumen al convenio.

“Lo que tenemos que entender es que esos son adeudos de los particulares con la CFE, o sea, no es un problema del gobierno, la CFE plantea por instancia del presidente de la República que pudiera haber un borrón y cuenta nueva y que pudiéramos acceder a una tarifa que no teníamos, en Tabasco teníamos la Tarifa C y D alternando en diversas zonas geográficas del Estado y hoy todos los que accedieron a la tarifa y los que estaban regularizados de manera normal tienen la Tarifa 1F, que es la tarifa más barata del espectro eléctrico en el país”, detalló en septiembre pasado.

El presidente López Obrador indicó que el gobernador Adán Augusto logró un acuerdo para que los tabasqueños accedieran a la Tarifa 1F, la más baja en el país (Foto: Captura de Pantalla)

El funcionario señaló que el acuerdo supone un avance para los ciudadanos, pues satisface la exigencia de acceder a la Tarifa 1F, la más baja del Sistema Eléctrico Nacional.

“Ya estamos en las pláticas con las CFE para hacerlo, de todas manera a la CFE le conviene que cualquier ciudadano que no pagaba, vaya y pague su finiquito, pague su contrato, entre a pagar para la regularización, entonces la CFE, entiendo que por sentido común, por sentido práctico tendrá que aceptar que la gente pueda ir en cualquier momento hacerlo”, precisó.

