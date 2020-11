De rumores a asesinato: detuvieron a ocho personas por el linchamiento de abogada y acompañante en Puebla

De acuerdo con su pareja sentimental, Octavio Barragán Vega, Adela se dirigía a visitar a sus hijas a León, Guanajuato (Foto: Facebook@Barragán Vega Octavio Carlos)

En seguimiento a la investigación por la privación de la vida de la abogada Edmunda Adela y su acompañante en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que logró la aprehensión de ocho hombres presuntamente relacionados con los hechos.

La intervención de la Fiscalía de Puebla se deriva de que el 25 de octubre de 2020 en la localidad Emilio Portes Gil, una abogada identificada como Edmunda Adela y su acompañante Antonio, ambos originarios del estado de Veracruz, fallecieron tras las agresiones de las que fueron víctimas.

Al desarrollar un cúmulo de actos y técnicas de investigación en torno al caso, la Fiscalía identificó a personas presuntamente relacionadas en el hecho con apariencia de delito.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional solicitó y obtuvo órdenes de cateo y de aprehensión. En San Nicolás Buenos Aires, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, agentes investigadores de la Fiscalía cumplieron los mandamientos judiciales.

Los ocho aprehendidos son: Marco Antonio N., Martín N. alias “El Calla”, Saúl N. alias “El Gato”, Román N., Mauricio N. alias “El Máscara”, José Maximiliano N. alias “El Chimino”, Marcos N. y Francisco N. Enfrentarán cargos por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

Edmunda Adela Martínez Velázquez era una abogada originaria de Orizaba, Veracruz, conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba. Pero el pasado domingo 25 de octubre su vida terminó de manera abrupta.

La abogada y un hombre que la acompañaba se encontraban en San Nicolás Buenos Aires, en el estado de Puebla. Ahí, ambos fueron señalados por pobladores de intentar robar a un menor de edad afuera de una tienda.

Foto: Fiscalía de Puebla

A pesar de que esto no pudo ser probado, ambos adultos fueron atados a un poste y linchados. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que ambos fallecieron debido a traumatismo craneoencefálico.

Elementos de seguridad como de la Guardia Nacional y la policía municipal no pudieron intervenir el linchamientos debido a que el público les negó acercarse al lugar. Para cuando por fin lograron acercarse, el acompañante de Adela ya había fallecido, mientras que ella aún fue encontrada con vida, pero sucumbió a sus heridas en el hospital.

De acuerdo con su pareja sentimental, Octavio Barragán Vega, Adela se dirigía a visitar a sus hijas a León, Guanajuato. Ellas se encontraban en esta ciudad debido a que estudian en la universidad.

Foto: Fiscalía de Puebla

“Salió el sábado de Orizaba y el domingo por la noche perdimos comunicación con ella. No nos extraña que haya estado en ese lugar pues a ella le gustaba mucho recorrer pueblos para conocerlos”, dijo Barragán Vega.

El hombre también se hizo cargo de desmentir los señalamientos hechos por los pobladores, e incluso insistió que Adela era una mujer con mucha integridad.

“Fue una persona muy profesional, que se preocupaba mucho por su imagen. Ella es muy conocida por su trabajo en la política en la región de Orizaba”, explicó.

Ahora, el hombre exige justicia por Adela y espera que encuentren a quienes instigaron el linchamiento.

“Es muy lamentable todo esto. Exigimos al gobierno de Puebla justicia. Que den con los responsables y que nos den facilidades para recuperar sus restos y velarla”, agregó. También reveló que los restos de la mujer serán velados en su ciudad natal, Orizaba.

De acuerdo a la amiga, cuyo nombre no fue revelado, Edmunda realizó publicaciones poco comunes en su cuenta el mismo día de su linchamiento.

“Familia hermosa, no se preocupen, estoy tranquila y en paz en un lugar hermoso, les mando besitos, no tengo cargador, voy para León Guanajuato, voy con Dios y si no regreso estoy con él”, fue el último mensaje que publicó.

Adela Martínez Velázquez era madre de cinco hijos de las edades de 14 hasta los 21 años. Se tituló como química fármaco bióloga, psicóloga y abogada y recientemente había cursado un doctorado en Derecho fiscal. Actualmente litigaba y atendía una empresa con su pareja, dedicada al mantenimiento industrial.

