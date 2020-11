Sí por México va contra Morena en Nuevo León: Gustavo de Hoyos promovió alianza PRI-PAN-PRD

Gustavo de Hoyos promociono coalición de Sí por México en Nuevo León (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), promovió su plataforma política Sí por México para el estado de Nuevo León y, agregó, para que las decisiones competentes a la entidad no se tomen en “La Chingada”, el rancho de AMLO, se debe de apoyar la coalición PRI, PAN, PRD.

Así lo explicó el líder empresarial este jueves 19 de noviembre a través de una publicación en Twitter.

“ Paisanos Neoloneses: Si no queremos que las decisiones más importantes para Nuevo León se tomen en La Chingada (Chiapas), apoyemos la consolidación de la alianza electoral que están impulsando el PAN, PRI y PRD ”, escribió en la red social.

Gustavo de Hoyos promovió la coalición de Sí por México (Foto: @gdehoyoswalther)

Este breve escrito está acompañado de dos etiquetas: #NoPasarán y #SíPorNuevoLeón. La primera de ellas va dirigida a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a Movimiento Ciudadano (MC), partidos políticos con los que competirá la coalición impulsada por la organización encabezada por De Hoyos Walther y Claudio X. González . En la segunda, se incluye al Sí por México, pero en carácter local, la cual no ha decidido quién será el candidato para competir por la gubernatura de la entidad que gobierna Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

A pesar de no tener aún los nombres de los precandidatos que buscarán la gubernatura, lo que sí se sabe es que los partidos que fueron derrotados en 2018 por Morena actuarán en coalición con la intención de sumar esfuerzos para ganar sufragios en la contienda electoral intermedia de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Este anuncio coincide con la visita de Alejandro Moreno, presidente del PRI, a Nuevo León, pues publicó en su cuenta de esta misma red social que continúa de gira por el estado y que se reunió con diputados locales y federales.

¡Con su experiencia y capacidad estamos construyendo un PRI de respuestas y trabajo por la ciudadanía! ¡Unidos vamos a ganar!

Alejandro Moreno promovió su gira de trabajo por Nuevo León al mismo tiempo que Gustavo de Hoyos promovió a Sí por México (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Esto se sabe porque, el pasado martes 10 de noviembre, se celebró la primera “Convención Ciudadana” de Sí por México en la cual, los miembros de la élite empresarial, lograron reunir a los presidentes de los tres partidos políticos mencionados para establecer una agenda política en común que promueve sus intereses.

Cabe resaltar que además de reunir a Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN); Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Alejandro Moreno, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sí por México, logró poner bajo un mismo techo parte de la sociedad civil, pues también acudió Alejandra Morán, famosa por autodenominarse “totalmente fifí” y líder de Chalecos Mx, organización que fue desconocida por Chalecos Amarillos en Francia y España en 2019; Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, ex diputada por el PRI y miembro fundador de Futuro XXI, otra organización antilopezobradorista; y Miguel Gallardo, uno de los 10 vicepresidentes de la Coparmex.

Partidos políticos (Ilustración: Steve Allen)

Durante la reunión ciudadana, integrada por políticos, empresarios y detractores de la 4t, plantearon puntos concretos que corren en contra de la centralización del poder, la inseguridad y en favor de la competitividad, la equidad y el voto ciudadano.

Sin embargo, Sí por México no le ha generado alguna opinión preocupante a López Obrador. Esto, porque el mismo día que ellos celebraron su reunión él le dijo ridículos a sus detractores y aseguró que fue el apoyo del pueblo de México quien lo llevó a la presidencia “no las grandes empresas o medios de comunicación”.

“ No debemos de preocuparnos mucho porque ya la gente está muy, muy, muy consciente . Más que nunca. Entonces, puede haber una gran lanzada en contra nuestra y resistimos, no han podido, por eso la desesperación, cada vez son más absurdos, ridículos, por la desesperación, pero no van a poder”, dijo durante la conferencia matutina que se celebró en Palacio Nacional.

