“Cada vez son más absurdos, ridículos”: López Obrador aseguró que a pesar de las campañas en su contra, no se parará la transformación de México

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su conferencia de prensa que a pesar de las campañas y alianzas en su contra, sus adversarios “no van a poder” parar la cuarta transformación de la vida pública del país; además aseguró que fue el apoyo del pueblo el que lo llevó a la presidencia y “no las grandes empresas o medios de comunicación”.

"Pero no debemos de preocuparnos mucho porque ya la gente está muy, muy, muy consciente. Más que nunca. Entonces, puede haber una gran lanzada en contra nuestra y resistimos, no han podido, por eso la desesperación, cada vez son más absurdos, ridículos, por la desesperación, pero no van a poder...

Y también algo que es importante, tenerle confianza a la gente, la gente se da cuenta de todo. Le pueden estar diciendo… Ahora que comentas tú esto, al principio, porque ya lo había escuchado, hace como un año, era en el Issste donde difundían que no había medicamentos porque no les dábamos presupuesto, a todos los derechohabientes les decían esto, había una campaña y luego ya dejaron de decirlo", indicó el mandatario mexicano.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador se refirió a que algunas empresas “hacían su agosto” con la venta de medicamentos al gobierno, y por eso “están muy enojados”, incluso, dijo, que la farmacéutica PiSA, es una de las empresas quién financia la alianza “todos contra Andrés Manuel”.

En el caso de los medicamentos, pero esto aplica en todo, en el caso de los medicamentos había unas cuantas empresas vinculadas al gobierno que hacían su agosto... ayer se dio a conocer un reportaje de cómo una organización opositora a nuestro gobierno, está promoviendo que se unan todos en contra nuestra, demostrando que son lo mismo, dándonos la razón, porque están haciendo alianzas en los estados el PRI el PAN, los mismos de siempre en contra nuestra...

Entonces están actuando de manera consecuente con lo que representan , de chiste todo este agrupamiento, uno de los grupos que están promoviendo esta alianza está siendo financiado por empresas que hacían su agosto, que sacaban provecho, que no pagaban impuestos entre otras cosas, en todo el periodo neoliberal; una de estas empresas vendía medicamentos, PiSA, que le aporta dinero, así como esta empresa otras, y hay toda una campaña, están muy molestos porque optamos por comprar los medicamentos en el extranjero", explicó.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario mexicano aseguró que su gobierno está llevando a cabo la cuarta transformación de manera pacífica, y está limpiando de corrupción al gobierno.

"Estamos limpiando de corrupción al país porque, si no lo hacemos, nos rendimos, nos cansamos, el país no va a salir adelante, porque la peste que más ha dañado a México es la corrupción. Entonces, la transformación va a pesar de todos los obstáculos...

Nosotros estamos llevando la Cuarta Transformación de la vida pública del país, muy profunda, igual que las otras, pero se está logrando de manera pacífica, afortunadamente. Entonces, es normal que existan estas resistencias.

Si había un régimen corrupto de privilegios pues tiene que haber una inconformidad por lo que estamos haciendo en contra de la transformación", señaló el presidente de México.

Este lunes, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador comentó sobre las donaciones recibidas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La información fue hecha pública en un reportaje del domingo 8 de noviembre en el semanario Proceso. El reportaje argumenta que la asociación fundada por el empresario Claudio X. González ha sido opaca en el reporte de sus ingresos.

Foto: Presidencia de México.

“Claudio X. González hijo también habló sobre el historial político de X. González padre conformó un grupo desde el 2015 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la Reforma Educativa. Financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la información pública. Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios que deducen impuestos porque destinan recursos a fundaciones”, dijo el presidente.

De acuerdo con el reportaje, firmado por Álvaro Delgado, “varios miembros del Consejo Mexicano de Negocios financian a MCCI, la plataforma sobre la cual Claudio X. González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador”. El texto, entonces, supone una equivalencia documentada entre MCCI, que González dejó de dirigir en julio de 2020, y el frente que preside actualmente, llamado Sí por México.

“Esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y los que la están financiando son empresarios muy poderosos. [...] Están buscando un frente para que todos se unan en contra de nosotros y para que nos derroten políticamente en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente, ‘todos contra Andrés Manuel’”, acusó el mandatario.

El reclamo está dirigido al frente Sí por México que, si bien aseguró no tener propósitos electorales, sí invitó a votar en contra de Morena y del presidente en las próximas elecciones. Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no está registrada en el listado de organizaciones del proyecto opositor.

