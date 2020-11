Claudia Sheinbaum descartó toque de queda en CDMX; confirmó ley seca para combatir rebrote de COVID-19

El número de contagios por COVID-19 va en aumento. (Foto: Cuartoscuro)

Ante la desenfrenada ola de contagios de coronavirus, enfermedad que sigue mermando a México y al mundo, surgió la pregunta: ¿habrá toque de queda en la Ciudad de México?

Y es que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reveló que se está alistando una ley seca, pues el número de casos de COVID-19 va en aumento y buscan evitar la venta de alcohol durante un tiempo, aún no establecido, con el fin de que no haya fiestas ni reuniones.

Luego se desencadenó el tema de la acción que obligaría a los ciudadanos a no salir de sus hogares en un determinado tiempo; sin embargo, la mandataria aclaró que no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubrebocas.

A través de redes sociales, aseguró que seguirá estableciendo medidas y acciones en horarios para frenar el foco de contagio en la CDMX.

En la capital se establecerá ley seca. (Foto: Reuters)

“En la Ciudad no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubrebocas. Tomamos medidas que orienten a cortar contagios. Pruebas, trabajo territorial, orientaciones preventivas, horarios, medidas para desincentivar grandes fiestas. Creemos en la participación ciudadana”, escribió la mandataria capitalina vía Twitter.

El tuit generó polémica inmediata entre los ciudadanos quienes dispararon algunas reacciones como:

“Perdón que me ría de su propuesta, pero en el metro de la CDMX es imposible! Y menos en Atizapán de Zaragoza el transporte público es un caos y policía de tránsito en Naucalpan Atizapán y Tlalnepantla no cooperan solo extorsionan!”; “Pregunta sería: ¿ha funcionado la estrategia?”; “Cuente después del 20, quince días para ver sus resultados del Buen Fin. Los médicos y enfermeras, camilleros están exhaustos. No cree que ellos también merecen un respiro ????”, entre otras.

Y es que a través de una conferencia de prensa que presidió este jueves, la Jefa de Gobierno adelantó que anunciará nuevas normas para poner alto el número de contagios. En la capital hay más de 183,000 infectados de COVID-19 y 16,677 defunciones a la fecha.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

El tuit sobre el toque de queda. (Foto: tomada de Twitter)

Mientras que la cifra de hospitalizaciones es de más de 3,300 camas ocupadas en el Valle de México, pues se contabilizaron 2,227 camas generales ocupadas y 827 con ventilador.

Por ello, anunció que la ley seca se establecerá en dos partes, es decir, primero se autorizará en ocho alcaldías y luego en otras ocho, con el fin de cortar los festejos, reuniones y aglomeraciones.

El pasado viernes 13 de noviembre, Sheinbaum advirtió de un considerable aumento de personas internadas, por lo que anunciaría nuevas estrategias para poner alto al incremento de casos.

“Si seguimos con esta tendencia estaríamos en una situación como la de mayo y con nuevas restricciones la semana que viene”.

El promedio de ingresos diarios reportado durante el mes de septiembre fue de 227 personas, 238 en octubre, y 271 en lo que va de noviembre, cifras que marcan un notorio incremento de personas hospitalizadas en los últimos días.

Asimismo, autorizó el cierre total de bares, antros y cantinas, que se había permitido operarán como restaurantes desde hace algunos meses en medio de la llamada nueva normalidad.

Se trata de la suspensión total de dichos establecimientos, durante los próximos 15 días. “Ni siquiera pueden abrir como restaurante”, reiteró la mandataria.

MÁS SOBRE EL TEMA

Siguen incrementando hospitalizaciones en CDMX por COVID-19: Sheinbaum ya alista ley seca para evitar fiestas

México superó los 100,000 muertos por COVID-19

CDMX seguirá en semáforo naranja con alerta por hospitalizaciones: suspenden operación de bares