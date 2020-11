Siguen incrementando hospitalizaciones en CDMX por COVID-19: Sheinbaum ya alista ley seca para evitar fiestas

Ley Seca (Foto: Cuartoscuro)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las hospitalizaciones en la capital por COVID-19 siguen aumentando, de manera que, hasta el último corte de cifras oficiales, había un total de más de 3,000 camas ocupadas en todos los hospitales de la ciudad.

Debido a lo anterior, su equipo ha trabajado en varias medidas próximas a implementarse, con el fin de evitar la propagación del SARS-CoV-2, como el registro de la ciudadanía en establecimientos a través de códigos QR y ley seca para evitar fiestas y reuniones.

Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria capitalina adelantó que ya se está alistando una “ley seca” para evitar la venta de alcohol durante algunas semanas.

“Estamos viendo si al mismo tiempo las 16 (alcaldías) o primero ocho y luego ocho, pero sí va a haber alguna implementación para evitar que haya más fiestas, ya lo vamos a anunciar”, adelantó.

Destacó que la medida se aplicaría únicamente los fines de semana y durante las semanas que hay aumento de casos de coronavirus.

Cabe recordar que en los primeros meses de la crisis sanitaria, varias alcaldías decretaron ley seca, como parte de las medidas para evitar contagios; sin embargo, se suspendió entre junio y agosto.

Y es que hasta la noche del miércoles, la ciudad registró 3,354 hospitalizaciones: 2,527 en camas generales (cifra que no se había registrado desde el mes de agosto) y 827 en camas con ventilador mecánico.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que la implementación del código QR en establecimientos es de manera voluntaria y no se sancionará a quien decida no hacerlo.

“Nuestra idea es generar todo lo que esté a nuestro alcance, protegiendo los derechos humanos y la privacidad de las personas, para evitar más casos de COVID-19 en la ciudad. (...) son medidas que se han implementado en otros países (...) todo esto es voluntario, pero sí estamos pidiéndole a los negocios que instalen este esquema”, detalló.

Enfatizó, como en ocasiones anteriores que, además de ser tarea del gobierno el generar todas las situaciones para evitar la propagación del virus y así evitar la saturación en los hospitales, también es de los ciudadanos.

No obstante, aseguró que no habrá multas para los establecimientos que no cumplan con el mecanismo del código QR, “qué ventaja tiene? que recibe un mensaje SMS que dice ‘estuviste en un lugar con un positivo, vete a hacer la prueba”, explicó.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si la Basílica de Guadalupe estará abierta del Día de la Virgen, la funcionaria capitalina aseguró que este jueves sostendrá una reunión virtual con autoridades eclesiales.

“Todos estamos de acuerdo con medidas de sana distancia y para que no se propaguen contagios. Estamos poniéndonos de acuerdo y esperamos que la próxima semana demos una comunicación conjunta”, adelantó.

Y es que el pasado 12 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que no tiene previsto el cierre de templos durante la tradicional fiesta de la Virgen.

“Sabemos que la gente sufre mucho y que para ellos es primordial e encuentro en su fe con sus devociones, como pasó con San Judas”. Sin embargo, Sheinbaum afirmó durante su conferencia al mediodía que “aún no hay certeza de que esté abierto, pero la idea es evitar que vengan (los peregrinos)”.

