“Se muestra AMLO como un gran negociador, sobre todo frente al Ejército que no confía en él”, dice especialista sobre el caso Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo la solicitud para desechar los cargos por narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que sea investigado en México y, eventualmente, procesado acorde a las leyes mexicanas.

También se dio a conocer que el exfuncionario no tiene, por el momento, una orden de aprehensión, será la Fiscalía General de la República (FGR) las que se encargue de aprobar o desestimará las acusaciones.

Raúl Benítez Manaut, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional indicó para W Radio, indicó que ante la resolución del caso el ejército salva la imagen institucional y la cooperación con Estados Unidos, porque era un caso que los tenía molestos porque consideran que habían entregado su trabajo a la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Existió una operación política que hicieron entre tres personas […] Queda flotando el prestigio del general, pero queda libre. Se salva la imagen institucional del Ejército Mexicano, por parte del presidente (Andrés Manuel López Obrador) en una negociación internacional fuerte. Se muestra López Obrador como un gran negociador, sobre todo frente al Ejército que no confía en él

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en el aeropuerto de Los Ángeles y se indicó que eran cinco cargos en su contra. Fue acusado de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cártel H-2 en el tráfico de drogas a Estados Unidos entre 2015 y 2017, a cambio de sobornos. En la audiencia de la semana pasada, el exfuncionario se declaró no culpable.

El exsecretario de la Defensa Nacional, de acuerdo con autoridades mexicanas, regresa en calidad de ciudadano mexicano, y será recibido por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha abierto una carpeta de investigación.

“El gobierno no tiene ningún caso sobre él, pero tiene la recomendación de hacerle caso a la documentación que les den de Estados Unidos, seguramente saldrá exonerado el general. Aunque las pruebas demuestran la relación con grupos criminales, las intercepciones de telefónicas no son pruebas para los jueces mexicanos para acusar de un crimen”, añadió el especialista.

Cabe señalar que la información con la que contaban las autoridades estadounidenses fueron entregadas, y la mañana de este miércoles 18 de noviembre la jueza Carol Amon, concedió la desestimación de cargos contra Salvador Cienfuegos.

“Veremos el tratamiento judicial y político. Es innegable que el caso es 10% judicial y 90% político”, refirió el especialista.

Además, el especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional comentó para W Radio que le sorprende en particular el montaje político sobre la justicia en Estados Unidos, “la justicia no está actuando con objetividad, pero también el ejército tiene el grado de autonomía porque ellos tienen a cargo la estrategia contra el narcotráfico […] Quienes ganan son las organizaciones criminales, porque hay un rejuego muy confuso y están actuando con mucha impunidad”.

Benítez Manaut ve la posibilidad que el gobierno se mantuviera al margen de las elecciones de Estados Unidos pudiera tener una relación con el caso de Salvador Cienfuegos, “no quería poner en riesgo la operación de Donald Trump con el departamento de Justicia. Creo que sí tiene que ver con que López Obrador ha sido mesurado con la política exterior, era algo superior. Era muy importante para el presidente apoyar ejército, que no se le separara y no estuvieran en conflicto. Ahora les tendió la mano de una forma impresionante, les ayudó a sacar a su líder de la cárcel en New York, eso no lo hace cualquiera”.

