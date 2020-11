Así salvaron la vida de un recién nacido a punto de ahogarse por inundaciones en Tabasco

VILLAHERMOSA, TABASCO, 04NOVIEMBRE2020.- Personal de Buzos de Combate del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Plan DN-III-E adscritos a la 30 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional rescatan y evacuan a la población inundada en las rancherías Ixtacomitan, Río Viejo y Boquerón. FOTO: CARLOS CANABAL OBRADOR/CUARTOSCURO.COM

La soldado Alexa Bueno compartió un conmovedor video en el que se narra cómo tres soldados: Cabo Galicia, Soldado Nava y Soldado Pérez salvaron un bebé que, en medio de las terribles inundaciones de Tabasco, es alcanzado por el agua y estuvo a punto de perecer ahogado.

La soldado antes mencionada es una militar mexicana con el rango de cabo ampliamente conocida por su labor de difusión de información en redes sociales. Su página de Facebook tiene casi 250 mil seguidores y su canal de YouTube 142 mil suscriptores.

El suceso ocurrió en el municipio de Teapa, en el estado de Tabasco. Mientras una familia asolada por las inundaciones estaba intentando salvaguardar la integridad material de su hogar, la madre perdió de vista a su hijo recién nacido por apenas unos segundos. Este efímero momento fue suficiente para que el agua alcanzara al infante y pusiera en un riesgo mortal su vida.

La madre describió el aterrador suceso con las siguientes palabras: “de repente voltee a ver a un lado y el niño estaba flotando […] Sinceramente, para mí ya mi niño no estaba con vida. Lo que hice, me metí para acá, me puse en un sillón y ahí caí desmallada.”

Mientras esto ocurría, los tres soldados se encontraban a algunas cuadras del lugar de los hechos, cuando escucharon los gritos de las personas que, alarmadas, pedían ayuda. Las personas afirmaban que había un niño pequeño ahogándose que, posiblemente, ya había fallecido. “Nos dirigimos al lugar. El agua llegaba, aproximadamente […] a la cintura. Todo esto estaba lleno de gente gritando que había el niño ya había muerto, que se encontraba un niño ahogado”, afirmó el Cabo Galicia.

Encontraron al recién nacido boca abajo, rodeado de su familia que, en pánico, intentaba reanimarlo. El cabo Galicia afirmó que ante la apremiante situación “lo primero que hice, le agarré, sin pensar, la nariz y le di respiración de boca a boca, mientras el soldado Pérez estaba tranquilizando a la familia que no dejaba de gritar”.

Posteriormente los militares subieron al infante a un automóvil del ejército y mientras lo llevaban al hospital un soldado le hacía respiración boca a boca. Fue en este momento cuando el bebé expulsó el agua de sus pulmones y pudo empezar a respirar.

Al ver que las calles parcialmente inundadas, estaban fuertemente transitadas, un soldado bajó del vehículo cargando al bebé en sus brazos y lo llevó corriendo hacia las instalaciones del centro de salud más cercano.

Gracias a la pronta y adecuada acción de los tres soldados en cuestión el niño se está con vida, ya fue dado de alta y en estos se encuentra con su sano y salvo con su familia.

Residents uses boats to navigate the flooded streets in Villahermosa, Mexico, Wednesday, Nov. 11, 2020. Flooding has affected thousands in the Gulf coast state of Tabasco. The native state of Mexico's President Andrés Manuel López Obrador has been under water for days, sending nearly 10,000 people to shelters. (AP Photo/Felix Marquez)

La madre agradeció profundamente la labor de los soldados con estas palabras: “gracias le damos a Dios de que ellos estuvieran aquí […], rápidamente actuaron, vinieron y en menos de un minuto estuvieron aquí. Prácticamente, el bebé está vivo por ellos […] Antes estas eran lágrimas de dolor, ahorita lloro de felicidad de que mi bebé está vivo, gracias a todos ellos”.

Esta terrible historia, lamentablemente, no es un caso aislado. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil dio a conocer a través de un informe oficial que debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias se estima que ha habido 184, 191 damnificados y han perecido 27 personas.

