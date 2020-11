“Estoy bien gracias al creador y a la suerte”: AMLO pide evitar serenatas por su cumpleaños 67

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa que este viernes cumple 67 años e invitó a las personas que planean llevarle serenata a la media noche, se queden en su casa y no lo hagan, pues aún se deben de tener medidas sanitarias por el COVID-19.

López Obrador dijo sentirse bien y agradeció el gesto a las personas que quieren celebrarlo, sin embargo, aseguró que todavía la pandemia sigue afectando, por lo que “no hace falta” que le lleven serenata.

“Mañana yo voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años, estoy bien gracias al creador a la naturaleza y a la suerte que también cuenta, y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos, me enteré por unos mensajes en las redes sociales, que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata, yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora, todavía la pandemia sigue afectando y hay amor sincero y eterno , es un amor recíproco, así como me quieren a mi muchos , los quiero yo , y un poquito más todavía, entonces muchas gracias , pero no hace falta, miren así”, dijo el mandatario mexicano haciendo un gesto de agradecimiento.

