Guerra del narco en Tepito: el hermano del “Tortas” no estaba muerto y ahora pelea en la FGR para salir de prisión

Ahora se sabe que una de las motivaciones que llevó al enfrentamiento entre las bandas tuvo una imprecisión, aunque ello no cambia la cruenta ola de violencia padecida por los capitalinos (Foto: Archivo)

Guillermo Sabines Flores Conchas no está muerto ni desaparecido, luego que miembros de La Unión Tepito “lo secuestraran” hace tres años no se supo nada de él; su plagio desencadenó una brutal guerra en la Ciudad de México y dio origen a la Fuerza Anti Unión Tepito.

En diciembre de 2017, personal enviado por Roberto Moyado Esparza, El Betito, líder de La Unión Tepito, llegó a un local de quesadillas en la colonia Guerrero de nombre “Los Machetes de Amparito”. La orden: cobrar el derecho de piso. Pero el dueño, Guillermo Sabines Flores Conchas, se negó a la extorsión y corrió a golpes a los delincuentes. Por este hecho “fue secuestrado” y sus familiares acudieron a presentar una denuncia, luego que abordara un vehículo obligado por un hombre armado.

Desde entonces se le consideró no localizado. Las autoridades asentaron que fue asesinado y desaparecido, pero un cuerpo encontrado en la calle Héroes, entre Camelia y Degollado, dos días después del secuestro, sería el de la víctima, sin que sus familiares lo reportaran. A tres años del suceso se dio a conocer que el muerto no fue Guillermo, sino su hermano Uriel.

Para las autoridades, el hermano del "Tortas" asesinado era Guillermo, arrestado en 2019, ahora pelea por salir libre (Foto: Twitter/@siete_letras)

Pese a que no se ha aclarado el por qué de la confusión ni se ha ofrecido una versión oficial sobre una identidad y otra, se sabe que Guillermo fue arrestado en mayo de 2019, tras un cateo. Ahora está preso en un penal de máxima seguridad y pelea contra la Fiscalía General de la República (FGR), pues alega que su detención fue ilegal.

La información fue revelada en Twitter por Antonio Nieto, periodista especializado en narcotráfico en la capital del país.

Si bien estos datos recientes cambian el nombre, no modifican el hecho que llevó a la cruenta disputa iniciada por el otro hermano, Jorge Flores Conchas, contra El Betito. Jorge, alias El Tortas, fue responsabilizado por una serie de ejecuciones como represalia al plagio de su familiar. Presuntamente era Guillermo, el mayor de todos, pero en realidad se trataba de Uriel, de menor edad.

Guillermo, hermano del Tortas, argumenta que tiene un modo honesto de vivir. Que el cateo donde fue arrestado no sucedió apegado a procedimiento. Que no hubo acta circunstanciada y no se le permitió acceso al expediente; tampoco le constan los hechos, hubo intervención de la prensa y el suceso no ocurrió como fue relatado por los agentes que cumplimentaron la orden de aprehensión.

Versiones de prensa consignaron que El Tortas se acercó al Betito para pedirle una explicación cuando ocurrió el asesinato. Ambos se conocían de la infancia, pues crecieron en la misma colonia Guerrero. Pero el líder de La Unión Tepito se deslindó, dijo que él no ordenó la ejecución. Otras notas apuntaron que el lugarteniente del Betito, Omar Sánchez Oropeza, El Gaznate, iba a cobrar la extorsión al local de quesadillas y, al ser expulsado, reaccionó sin avisar a su jefe para matar al hermano de Jorge Flores Conchas. El crimen ya había ocurrido y la relación terminó. Sólo quedaba un camino, el de la venganza.

Tres años después del asesinato, se supo que era Uriel y no Guillermo, quien fue asesinado por "El Gaznate" (Foto: Twitter/@siete_letras)

El 25 de enero del 2018 fue la fecha en que surgió la Fuerza Anti Unión Tepito. Su carta de presentación, el asesinato de El Oso, extorsionador del Betito, quien tenía un narco mensaje en su camisa de manga larga amarilla: “Fuerza Anti Unión, esto les va a pasar a todos los que cobran piso, a la gente honrada”. Las primeras versiones reportaron que se trataba de una disputa por la plaza. Aunque la venganza habría sido el móvil principal, con el control del territorio incluido. El cuerpo fue localizado en un estacionamiento de la colonia Morelos, con la piel cortada y huellas de tortura.

Así fue como los comandados por El Tortas siguieron una ola de ejecuciones, con respuesta por La Unión Tepito. Entre enero y septiembre de 2018 sucedieron diversos ataques.

Tras el crimen contra El Oso, La Unión Tepito mandó matar a Víctor Jesús Barajas Perdomo, el 21 de marzo, en un campo deportivo de La Raza. Perdomo era el lugarteniente de El Tortas en la Plaza Garibaldi.

Una manta colgada en un puente peatonal alertaba a la Procuraduría capitalina de actuar contra los liderados por El Betito. Entre los nombres estaba el del Gaznate, asesinado a balazos mientras circulaba en su BMW por calles del Centro Histórico, la madrugada del día cinco de mayo del 2018.

Sergio Flores Concha, "El Tortas" fundó la Anti Unión y vengó la muerte de su hermano, pero ello trajo una guerra en la capital del país (Foto: Especial)

Seis días después fue reportado el asesinato del Venezuelo, ultimado en la zona de Chalco, Estado de México. Tenía las manos atadas, un disparo en la cabeza y en la espalda el mensaje: “FuerzaAntiU”. Para el día 24 del mismo mes fue hallado en un tambo, Gerardo González Ortiz, El Choforo, en Fray Bartolomé y Tenochtitlán de la colonia Morelos. Le sacaron los ojos y al lado de su cuerpo había una cartulina firmada por la Fuerza Anti Unión.

El 9 de junio del 2018 fue reportado el asesinato de Iván Arenas Reyes, El Pulga, en la entrada de su domicilio. Se le consideraba segundo al mando en La Unión Tepito.

La respuesta fue brutal. En las primeras horas del 17 de ese mismo mes fueron arrojados, en un puente peatonal de Nonoalco Tlatelolco, los restos descuartizados de Alfonso Delgado Pérez y José Francisco de Jesús Oropeza. Los dos sujetos, cercanos a El Tortas, a quien le dejaron una narco manta en el sitio.

Finalmente, el 9 de agosto del 2018, El Betito fue arrestado en Tlalpan. Casi un mes después esa reclusión, el 14 de septiembre, sicarios se vistieron de mariachis y ejecutaron a miembros de la Fuerza Anti Unión en la plaza de Garibaldi. Pasarían nueve meses para que detuvieran al Tortas, quien cayó el 29 de mayo del 2019, también en Tlalpan. Pese a ello, las facciones no terminaron sus actividades delictivas. Operan con lugartenientes en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, disputando el territorio por la venta de narcóticos.

Roberto MoYado Esparza, "El Betito", antes y después de su transformación, con la que pretendía pasar desapercibido (Foto: Archivo)

Ahora se sabe que una de las motivaciones que llevó al enfrentamiento entre las bandas tuvo una imprecisión, aunque ello no cambia la cruenta ola de violencia padecida por los capitalinos.

