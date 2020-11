“Cuídense mucho”: Miguel Torruco, secretario de Turismo, dio positivo a COVID-19

El secretario de Turismo dio positivo a la prueba de coronavirus (Foto: EFE/Archivo)

Miguel Torruco, secretario de Turismo, dio positivo a COVID-19 pese a observar los cuidados sanitarios, por lo que atenderá sus funciones a distancia. Hace menos de 24 horas, su hijo también reportó haber contraído la enfermedad.

“Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Agregó que pronto estará disponible la vacuna contra esta enfermedad y será posible retornar a la normalidad.

“Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante”, escribió.

Cabe señalar que su hijo, Miguel Torruco Garza también dio positivo a la prueba, según publicó a las 10:46 de este jueves 12 de noviembre. Dijo que su familia estaba sana y conminaba a no bajar la guardia.

“Acabo de recibir el resultado positivo a una prueba del virus COVID-19. Gracias a Dios mi familia ha dado negativo. Solamente me duele la cabeza. No bajen la guardia, yo aplique todas las medidas de prevención y aún así me contagié. A partir de este momento me aislaré”, publicó el titular honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo.





Información en desarrollo...