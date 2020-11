“Aquí les tocó vivir”: directora de Conagua pidió a los tabasqueños afectados por las inundaciones adaptarse a las circunstancias

La directora de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, pidió a los tabasqueños "adaptarse" al lugar en donde viven. La mayoría de los municipios en Tabasco se encuentra bajo el agua desde hace semanas, derivado de las fuertes lluvias en la entidad (Foto: presidencia)

Desde hace décadas, Tabasco ha padecido inundaciones de manera constante. Sin embargo, las anegaciones que afectan a la entidad desde el pasado mes de octubre, ha sido una de las más críticas en la historia del estado.

Las lluvias atípicas, el desborde de ríos y el desfogue de la presa peñitas, ha dejado a 17 municipios con declaratoria de desastre, el 80% de la ciudad de Villahermosa bajo el agua, miles de personas afectadas y al menos ocho personas fallecidas. Aunque el gobierno ha implementado el programa DN-III de apoyo a la población, la mayoría del estado permanece bajo el agua.

A pesar de este panorama, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, dijo en entrevista con Milenio, que no puede garantizar que el río Grijalva no se desborde de nuevo, pero sí aseguró que los tabasqueños deben estar conscientes de que “aquí les tocó vivir y hay que adaptarse”.

“Mire, yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”, enfatizó.

Fotografía de una calle inundada en Villahermosa, Tabasco. (EFE/Jaime Ávalos)

La titular de la Conagua añadió que, aunque se esperan más lluvias en la región, no se asemejarán con las de las últimas semanas.

Por otra parte, aseguró que ella no puede afirmar si las inundaciones son consecuencia de actos de corrupción y que prefiere esperar los resultados de las investigaciones del Órgano Interno.

“En general hay una revisión constante en este tema, pero ahora no tenemos algo concreto. Por lo pronto a nosotros sólo nos tocaría detectar, pero no tenemos nada detectado en concreto”, dijo.

Por lo pronto -dijo-, ya se están revisando los documentos y contratos que ayuden a avalar que hubo corrupción u omisión en las obras; además de que ya se tienen alertas sobre contratos que se firmaron y no se ejecutaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

(Foto: AP Photo/Felix Marquez)

“Estamos verificando si el director local ha revisado varias obras que detectadas en este tipo de contratos. Aún no tenemos un balance general, también hay cosas que hay que buscar mucho en la papelería”, puntualizó.

Destacó que ahora su prioridad es dar atención a las personas damnificadas y bombear el agua acumulada, aunque reconoció que en algunos lugares tardará mucho tiempo.

“El tema de la corrupción a todos nos preocupa mucho, porque (a) uno le daría mucho coraje saber que está sufriendo por un tema de corrupción. En el momento que tengamos una información sólida con mucho gusto la compartimos”, finalizó.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visita los estados de Tabasco y Chiapas, con el objetivo de apoyar a los habitantes de las comunidades más afectadas por las inundaciones.

Durante su tradicional conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que la próxima semana se presentará un Plan Integral de Recuperación, el cual contempla un presupuesto de inversión para la recuperación.

