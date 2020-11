“Hay una investigación”: AMLO habló de la escuela de Salinas Pliego que desafía al COVID-19 y da clases presenciales

Fotografía: Presidencia

Respecto al caso de Humanitree, escuela propiedad de Ricardo Salinas Pliego que ofrece clases presenciales en plena pandemia de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya hay una investigación, y que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informará sobre la situación de esta escuela.

“Ya hay una investigación, pero no quiero exponer nada sin fundamentos. No adelantar los juicios, vamos a esperarnos. En todos los casos hay que actuar con prudencia y justicia. El tiempo que estamos viviendo son épocas interesantes porque no cualquier generación tiene la dicha de vivir etapas de transformación. Son cambios, hay confrontación política, afortunadamente todo se está llevando de manera pacifica, pero no deja de haber polémica y polarización, pero eso no debe preocuparnos, porque la polarización que más debe preocuparnos es la polarización económica y social”, declaró el presidente desde Palacio Nacional.

Información en desarrollo...