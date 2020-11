“Puede ser considerado como intervencionista”: la Embajada en EEUU explicó por qué México no ha reconocido a Joe Biden como presidente

Joseph Biden y AMLO, en una reunión de 2012 (Foto: Cuartoscuro)

Con un comunicado oficial de la Embajada de México en EEUU, a cargo de Martha Bárcena, las autoridades mexicanas explicaron el porqué de su decisión de no haber reconocido aún el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En dicho comunicado se afirmó que la espera a la felicitación del candidato demócrata está “basada en los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, particularmente el principio de no intervención […] en este contexto, mantenemos el mayor respeto a las instituciones, leyes y procedimientos de cada país respecto a sus asuntos internos […] México considera que emitir opiniones o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista”.

También se declaró que la felicitación será postergada hasta que las instituciones norteamericanas declaren legal y oficialmente a un ganador de la contienda electoral y se “subraya el respeto al sistema político estadounidense, a sus instituciones y a los partidos Demócrata y Republicano, así como al Presidente Donald Trump y al presunto Presidente electo Joseph Biden”.

El sábado pasado, la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en el estado de Pensilvania significó que, aritméticamente, el candidato demócrata tiene los suficientes electores en el Colegio Electoral (más de 270 electores) para ser declarado ganador de las elecciones para la presidencia de EEUU. No obstante, aunque los números están a favor de la dupla demócrata y el número de votos restante no puede cambiar los resultados de la elección, el conteo de votos no ha terminado.

La explicación de la Embajada sobre el porqué México no ha reconocido a Biden

Las autoridades electorales de Georgia reportaron que el margen de vitoria de Biden es tan pequeño se hará un recuento de los votos; en otros estados como Alaska, Arizona y Carolina del Norte falta que se cuenten votos recibidos por correo. No se ha declarado oficialmente a un ganador de la contienda electoral.

La razón por la cual los resultados oficiales de esta elección han demorado mucho más que en los procesos electorales pasadas está relacionada con el Covid-19. Debido a que las medidas de contingencia contra el virus requieren de una estricta sana distancia, una cantidad nunca vista de votantes eligió candidato a través del correo.

Estados Unidos, a diferencia de la gran mayoría de democracias modernas, carece de autoridades electorales que fijen las reglas a nivel nacional. Por lo que cada estado de la federación norteamericana fija los pormenores de sus reglamentos electorales. Por ello ciertos estados siguen recibiendo boletas electorales, mientras que la gran mayoría ya terminaron de contar sus votos.

Mientras esto está ocurriendo, un equipo de abogados contratado por la campaña presidencial de Donald Trump está realizando una serie de demandas jurídicas en los estados más competidos para descalificar votos potencialmente demócratas. Aunque las posibilidades de que estos recursos legales tengan consecuencias sustanciales en el resultado de las elecciones son remotas, no hay certidumbres absolutas.

Martha Bárcena es la embajadora de México en Estados Unidos

Los representantes del ejecutivo de los siguientes países ya han felicitado a Joe Biden: Angela Merkel (Alemania), Erdogan (Turquía), Nicolás Maduro (Venezuela), Boris Johnson (Reino Unido), Alberto Fernández (Argentina), Lenin Moreno (Ecuador), Narendra Modi (India), Iván Duque (Colombia), Emmanuel Macron (Francia), entre otros.

Numerosos políticos, líderes de opinión, periodistas e intelectuales, como León Krauze, Joaquín Castro, Agustín Basave, Arturo Sarukhán, Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta, han criticado la reticencia del mandatario mexicano a hacer la felicitación, argumentando que puede ser interpretado como una muestra de hostilidad hacia la futura presidencia del demócrata.

La postergación de la felicitación no ha sido recibido unilateralmente por duras críticas. Otras figuras relevantes de la opinión pública como Renata Turrent y Genaro Lozano han calificado esta medida como un acto de prudencia ante un proceso que todavía no tiene un final institucional.

