Autoconstrucción, refinanciamiento, adquisición de suelo: las claves de la reforma al Infonavit de AMLO

Los avances de la propuesta se dieron a conocer durante la conferencia de prensa. (Foto: Especial)

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó los avances del proyecto de ley a la reforma del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual facilitará de forma directa los créditos para la adquisición de un hogar o compra de un terreno.

“Vamos a darle seguimiento al proyecto de ley que ya está en curso para su aprobación. Se va a estar informando a los trabajadores de su evolución para que puedan obtenerlo”, dijo AMLO durante su tradicional conferencia mañanera.

Ante ello, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, afirmó se trata de una reforma que ha sido aprobada por consenso en la Cámara de Diputados; sin embargo, deberá concluir el proceso legislativo y consta de cuatro importantes elementos que son:

El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. (Foto: Especial)

-Se reconoce a los trabajadores, es decir, podrán acceder a su ahorro de manera directa y sin intermediarios

-Los derechohabientes podrán solicitar un crédito del instituto cuantas veces lo necesiten.

-Establece que el suelo es una precondición de la vivienda, es decir, el trabajador podrá comprar el terrero y construir progresivamente

-Permitirá la creación de créditos para que se puedan refinanciar préstamos adquiridos con los bancos.

Con la reconversión de créditos al Infonavit se busca disminuir el costo y bajar los intereses para ayudar a los empleados a acceder a una vivienda, ya sea nueva o usada.

“Se buscará que el ahorro se mantenga de manera vital y que pueda utilizarse en diversas modalidades adecuadas a las necesidades de los trabajadores”, explicó el director del Infonavit.

Se trata de un pacto entre el Infonavit, la Secretaría del Desarrollo Agrario (Sedatu) y el consejo de administración para fortalecer el patrimonio de los trabajadores.

Además, permitirá a los usuarios obtener un crédito cuantas veces lo necesiten de acuerdo a sus posibilidades.

Según AMLO, muchas veces el trabajador no podía acceder a un crédito o se endeudaba con una cuenta impagable a largo plazo, debido a la construcción de algunas empresas.

Los usuarios podrán comprar un terreno y comprar a su manera. (Foto: Pixabay)

“Hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales. Surgieron en los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades que ahora están abandonadas porque no les importaba la gente. En cerros porque ahí compraban, pero no hay transporte, no hay agua”, expresó el mandatario.

La nueva reforma ayudará a la gente a que pueda tomar la iniciativa, ya que podrá usar los recursos del préstamo para construir o comprar en el sitio de su preferencia.

"Ya es la democracia. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido y asesorado.

El mandatario adelantó también que, se irá informando poco a poco de los avances que tenga la propuesta y los efectos que muestre a lo largo del proceso.

En septiembre, el Presidente reiteró que se encontraba “cocinando” una reforma con el fin de que los créditos, tanto del Infonavit como del Fovissste, se entreguen de forma directa a los derechohabientes.

