Infonavit: este es el apoyo flexible para que derechohabientes desempleados puedan poner su cuenta al corriente

Ante la actual crisis económica que se mantiene en el país, derivada de la pandemia de COVID-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó nuevas soluciones para aquellos derechohabientes que tengan problemas para pagar su crédito, en caso de no contar con un empleo.

Se trata del nuevo apoyo flexible del Infonavit, el cual ofrece un esquema para que los desempleados puedan ponerse al corriente en sus pagos.

El beneficio podrá ser solicitado por los derechohabientes, siempre y cuando cumplan con sus aportaciones en tiempo y forma.

¿Cómo funciona?

El interesado podrá elegir de manera mensual cuál es el beneficio que utilizará para estabilizar su situación y mantenerlo al corriente bajo las siguientes opciones.

*Uno: pago mensual regular.- Aplicará si el monto que se pagó cubre la mensualidad.

*Fondo de protección de pago para el desempleo (opción que sólo se dará para créditos otorgados a partir de 2009 en adelante).- Se dará solamente si se puede abonar una parte de la mensualidad.

*Usar prórroga.- Estará disponible cuando el usuario no pueda realizar ningún pago; sin embargo, no podrá activarse de manera inmediata al no efectuar dicho pago, con el fin de que se pueda hacer alguna aportación y no incremente el saldo.

De acuerdo con el Infonavit, las opciones de apoyo estarán disponibles durante todos los meses, con el fin de ser flexibles, siempre y cuando se tengan los beneficios disponibles.

Por su parte, el Infonavit reveló hace unos días cuáles son los beneficios de comprar durante el Buen Fin 2020.

De cara al arranque del Buen Fin en el país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se suma al evento comercial, que este año durará hasta 12 días y no cuatro como normalmente se mantenía, y ofrecerá aplazar pagos hasta cuatro meses en beneficio de los trabajadores.

El Infonavit se une a las medidas de apoyo a raíz del daño económico que ha dejado la pandemia de COVID-19, por lo que presentó dos medidas de ayuda a los empleados del país.

Las modificaciones serán aplicables a partir del 3 de noviembre y hasta el próximo 23 de febrero del presente año.

Es importante destacar que aplicará solamente para: créditos individuales, conyugales y unamos créditos.

El Infonavit explicó que un trabajador contará con la opción de pagar de tres a cuatro meses después de que obtenga su aviso de retención y lo entregue a su patrón en los últimos días del mes de inscripción del crédito.

Ejemplo: Si la entrega de dicho aviso de retención es a finales de noviembre de 2020, se considerarán los meses de diciembre, enero y febrero de aplazamiento para pagar, por lo que el desembolso iniciaría a partir de marzo de 2021.

El instituto aclaró que en caso de que el patrón realice alguna retención no se realizarán devoluciones y serán aplicadas como avance de pago a capital. El patrón está obligado al envío de las aportaciones patronales y éstas también serán aplicadas al capital.

