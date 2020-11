ONU-DH condena la represión violenta en protesta feminista en Cancún

El uso de la fuerza con balazos y gas lacrimógeno por parte de policías de Cancún en contra de una manifestación pacífica, que exigía justicia en el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado ocurrido el pasado 7 de noviembre, comienza a recibir condenas a nivel internacional.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en México condenó el uso excesivo de la fuerza y de armas por parte de policías de Cancún, Quintana Roo, y señaló que es esencial investigar el operativo, puesto que las autoridades han informado que dieron la instrucción explícita a los elementos de la policía no usar armas en la protesta.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que también se deben de investigar las agresiones contra periodistas y se solidarizó con todas las personas detenidas y heridas en estos hechos.

“La ONU-DH condena el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, por la policía municipal en la manifestación que el día de hoy ( lunes 9 de noviembre) exigía justicia para Bianca Alexis, en Cancún, Quintana Roo. Las autoridades deben respetar, proteger y promover el derecho a la manifestación. No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas. La policía debe regirse por principios de uso de la fuerza que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas”, destacó.

La ONU- DH abrió un hilo en esa red social en donde enfatizó que deben realizarse todas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Es esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas en la marcha de hoy. Las agresiones contra periodistas, cuya labor resulta esencial para una sociedad libre, democrática y plural deben también ser investigadas. Resulta muy preocupante el elevado número de periodistas lesionados durante estos hechos”, resaltó.

El organismo internacional también rechazó las agresiones contra personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo que monitoreaban la actuación de las autoridades, y cuya función resulta esencial.

“La ONU-DH se solidariza con las personas lesionadas durante la manifestación o que fueron detenidas arbitrariamente y llama a las autoridades al pronto esclarecimiento de estos rechazables actos violentos”.

Finalmente, la ONU-DH expresa su solidaridad con las familias de las mujeres y niñas víctimas de feminicidios en el estado. Justicia para Alexis y para todas las víctimas de feminicidio", agregó.

Mujeres protestaron por el feminicidio de Bianca Alejandría, las inconformes realizaron pintas en el edificio del gobierno local pero fueron agredidas por policías que salieron del lugar haciendo disparos al aire. (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO)

Esta mañana, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que el director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santa María, ordenó disparar al aire durante la protesta, por lo que ya fue destituido.

El gobernador detalló que las investigaciones confirmarán si el secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, dio la misma instrucción al director de la Policía Municipal, “en caso de no haberlo hecho, tengan la seguridad que actuaré con contundencia”, aseguró.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que se tiene investigar y castigar a los culpables en estos hechos, al tiempo que refirió que no se debe utilizar la fuerza personas que se manifiestan, pues eso, “tiene que ver con actitudes autoritarias”.

“Castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se debe de utilizar armas disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión es lo que podemos decir”, aseguró.

" (...) Ahí hay dos versiones, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, y la otra versión es que fue la estatal y también de que en Quintana Roo hay mando único. Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual quien dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones", aseguró el mandatario.

