“Se debe castigar a los culpables”: AMLO condenó disparos de la policía en manifestación en Cancún

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se tiene investigar y que castigar a los culpables de los disparos a manifestantes en Quintana Roo, refirió que no se debe utilizar la fuerza personas que se manifiestan, pues eso, “tiene que ver con actitudes autoritarias”, dijo.

"Castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se debe de utilizar armas disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión es lo que podemos decir,.

Y en efecto que se haga la investigación, porque existen dos versiones, más, pero esto que dice Álvarez Icaza que es enemigo, adversario, que dice que fue la Guardia Nacional está totalmente equivocado.

Ahí hay dos versiones, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, y la otra versión es que fue la estatal y también de que en Quintana Roo hay mando único...

Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones.

Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones, no debe de haber impunidad, no debe de haber protección a nadie, pero en el caso de que no se deslindaran los hechos y no se castigara a los responsables, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es más la comisión por oficio, debería de intervenir; no oficiosa, sino abrir el expediente, pero esperemos que el gobierno estatal dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades", indicó el mandatario mexicano.

