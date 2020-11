“No hay presidente electo”: desde el Senado, Morena respaldó a AMLO y no reconoció a Joe Biden

Ricardo Monreal pide actuar con prudencia ante elecciones presidenciales en EEUU (Video: Twitter @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “mientras no termine el proceso electoral, no hay presidente electo” en Estados Unidos. Por lo tanto, apuntó que serán “cuidadosos y prudentes” y no reconocerán todavía a Joe Biden como el presidente electo de aquel país.

“Creo que debemos ser cuidadosos, prudentes, como lo afirmara el fin de semana el presidente. La decisión de esperar a que concluya el proceso electoral en los Estados Unidos, es sensata”, aseguró Monreal en un video publicado en sus redes sociales este lunes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que congrega a todos los líderes de los distintos partidos, aseguró que “el proceso interno en los Estados Unidos no ha concluido” y por lo tanto “debemos esperar”. “Aunque los votos electorales apunten a una victoria del señor Biden, que en su momento el Colegio Electoral y el nuevo Congreso deben oficializar”, añadió.

El Senado está encargado de analizar la política exterior del gobierno federal, de acuerdo con la Constitución mexicana (Foto: Cuartoscuro)

Además, Monreal reiteró que “mientras no termine el proceso electoral, no hay presidente electo”. “Hay que recordar que, en Estados Unidos, las leyes electorales cambian según el estado; lo que también viene a hacer el proceso mucho más complejo”, completó.

No perdamos de vista que quien hoy está impugnando la elección en los Estados Unidos, no es un candidato, sino el Presidente de los Estados Unidos en funciones. Por ello, lo aconsejable es la prudencia, esperar

La postura del senador líder de Morena, partido con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, se asemejó casi de forma idéntica al discurso del sábado pasado de López Obrador, donde argumentó que por prudencia todavía no podía reconocer a Biden como presidente electo hasta que todos los asuntos legales concluyeran.

La postura del mandatario mexicano, ahora adoptada por la mayoría en el Senado, el cuál está encargado de “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal” de acuerdo con la Constitución, ha sido duramente cuestionada, tanto al interior como en el exterior del país.

AMLO se negó a reconocer a Biden argumentando prudencia y a la espera de la certificación oficial (Foto: Cuartoscuro)

México es uno de los pocos países, junto a Rusia, China, Brasil y Turquía, que no ha felicitado a Biden por su triunfo. Incluso Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá y el otro gran aliado del país además de México, fue el primero en conversar directamente con el presidente electo.

Sin embargo, tanto Monreal como López Obrador decidieron esperar. “Aunque todos los medios y muchos Jefes de Estado hayan ya felicitado al candidato demócrata, en sentido estricto el proceso continúa y hay que atender a su culminación”, dijo Monreal este lunes.

“Esto es el sentido más prudente y sensato. Por mucho que las redes mediáticas estén atacando al presidente López Obrador, creemos que está actuando con sensatez y en la mayoría senatorial respaldamos su actitud y su posición política. La prudencia y la ecuanimidad son características que siempre deben acompañar a los gobernantes y estadistas", concluyó el senador morenista.

La oposición felicitó a Biden por su triunfo

Biden recibió este lunes la llamada de Trudeau, primer ministro canadiense, la primera de un líder de otro país (Foto: Jonathan Ernst/ Reuters)

En cambio, la oposición parlamentaria no tuvo empacho en felicitar a Biden como el ganador de las elecciones de Estados Unidos, así como a Kamala Harris, la primera vice presidenta electa en la historia del país norteamericano.

El autodenominado bloque de contención, integrado por los senadores del PAN (Partido Acción Nacional), del PRI (Partido Revolucionario Institucional), de MC (Movimiento Ciudadano) y del PRD (Partido de la Revolución Democrática), saludaron a los ganadores y reafirmaron su “voluntad y compromiso para continuar haciendo de América del Norte la región más próspera, competitiva e incluyente del mundo”.

La senadora Alejandra Reynoso, del PAN y secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, aseguró en una entrevista con Infobae México que era “lamentable” que la Cámara Alta no asumiera su responsabilidad como contrapeso del Poder Ejecutivo.

Siguen el guión de su jefe López Obrador, sin querer reconocer a Joe Biden. Los mismos discursos del Ejecutivo los transmite Morena y para ellos eso es lo oficial, no la institución

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Grave y ridículo error diplomático que nos ubica como un país débil”: la feroz crítica a AMLO por no reconocer el triunfo de Joe Biden

“No tenemos nada en contra de Biden”: AMLO ratificó que no reconocerá por el momento al presidente electo de EEUU

“Co-conspirador de Donald Trump”: la dura acusación contra AMLO de una congresista texana por no felicitar a Joe Biden

Entre cordialidad y bromas: así fue el día que López Obrador y Joe Biden se conocieron