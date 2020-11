“Grave y ridículo error diplomático que nos ubica como un país débil”: la feroz crítica a AMLO por no reconocer el triunfo de Joe Biden

AMLO no reconocerá a Joe Biden hasta que las autoridades electorales confirmen su triunfo (Foto: José Méndez/ EFE)

Han pasado apenas 48 horas desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a felicitar a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos. Por ello, las críticas se siguen acumulando en contra de su decisión, dentro y fuera del país.

La senadora Alejandra Reynoso, del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria, conversó con Infobae México sobre el tema. La secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta no se guardó ningún cuestionamiento.

“Es ridícula la postura que tomó el gobierno federal. Sin duda me parece un gran error diplomático, es un gran error institucional”, aseguró este lunes en entrevista telefónica. “Desgraciadamente, no es que quedemos mal con el vecino, mundialmente nos vemos como país muy débil, no mostramos carácter, no mostramos la institucionalidad y el respeto hacía Estados Unidos, es muy lamentable”, dijo.

Biden y AMLO ya se reunieron una vez: en 2012, cuando el primero era vicepresidente el segundo candidato presidencial (Foto: Cuartoscuro)

Y es que López Obrador redobló su postura este lunes en rueda de prensa. "En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia”, manifestó.

Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma, es también de fondo

Pero para la senadora Reynoso, el argumento de que las autoridades deben certificar el proceso no había sido nunca un impedimento para reconocer una victoria que incluso asumió el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el otro gran aliado de Estados Unidos, el primer líder mundial en hablar con Biden.

“Estaba revisando y el 9 de noviembre de 2016, cuando se da el resultado hace cuatro años del triunfo de Donald Trump, México no se esperó a que el Colegio Electoral ratificara el triunfo para poder manifestar su felicitación, y si nos vamos cuatro años atrás, vemos lo mismo”, señaló.

Trudeau, primer ministro canadiense, fue el primer líder en hablar con el presidente electo de EEUU, Joe Biden (Foto: Chris Wattie/ Reuters)

“Es una manera institucional de cómo se ha comportado el gobierno mexicano. Lástima de esta posición, que definitivamente no coloca a López Obrador como un líder, como un jefe de estado, y mucho menos al nivel que necesita una relación de política exterior que el país merece”, completó.

La senadora fue más allá. “En 2018, al día siguiente del proceso electoral en México, se empezaron a recibir las felicitaciones hacia López Obrador de los líderes del mundo, no se esperaron a que le entregaran una constancia de mayoría, no se esperaron a que asumiera el cargo”, recordó.

Evidentemente es una reacción correcta reconocer un resultado electoral, independientemente y respetando sin duda los procesos jurídicos de cada país, pero donde hay un resultado reconocido sí me parece lamentable

“Trudeau ya hasta habló con Biden. Se empieza a construir de inmediato los puentes de diálogo, de cooperación, de trabajo. Mientras tanto, en nuestro país López obrador dice que va a esperar, esa es la gran diferencia entre quien es un jefe de Estado y quien se comporta como coordinador de campaña”, sentenció Reynoso.

“Reconstruir la confianza”: el papel del Senado

El Senado está encargado de "analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal", de acuerdo con la Constitución (Foto: Cuartoscuro)

Ante este panorama, la secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado propuso una “política exterior proactiva”. “Esta reacción del presidente evidentemente tiene sus consecuencias, porque reconstruir la confianza siempre cuesta más trabajo”, adelantó.

Por ello, y remarcando que en las elecciones de Estados Unidos de la semana pasada también se renovó una parte de la Cámara de Representantes y del Senado, la comunicación y el establecimiento de puentes entre ambos países y entre cuerpos legislativos debe darse cuanto antes. “No hay que esperar a que asuman el cargo para que nos podamos reunir, no es necesario esperar más tiempo”, expresó.

Incluso, Reynoso relató que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, coincidió en este punto este lunes con los senadores de la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación del T-MEC (el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá).

El establecimiento de puentes y comunicaciones debe empezar cuanto antes, recalcó Reynoso (Foto: José Luis González/ Reuters)

“Cuanto antes se haga esta reunión, mejor, porque finalmente es empezar a construir en esta diplomacia parlamentaria, ayuda a reforzar puentes”, admitió la legisladora. “Que esto nos ayude también a un replanteamiento de la política exterior ante el vacío que deja el titular del Ejecutivo”, añadió.

Por ello, Reynoso adelantó que la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación del T-MEC vio con buenos ojos la propuesta para empezar a entablar conversación con sus pares estadounidenses, siempre respetando todos los procedimientos legales. “Que sea una oportunidad para el relanzamiento de esta relación parlamentaria, de esta relación bilateral, de esta diplomacia entre parlamentos”, agregó.

La administración Biden

La protección a los "dreamers" propuesta por Biden fue una de las promesas más importantes en el tema migratorio para Reynoso (Foto: Tom Brenner/ Reuters)

Reynoso sabe que, a pesar de las promesas de Biden para modificar radicalmente la política migratoria estadounidense con respecto a su antecesor Trump, por ahora son eso: promesas. “Sabemos que el Partido Demócrata cada cuatro años ofrece una reforma migratoria que no se logra concretar” rememoró.

Sin embargo, entre las posiciones que ha planteado Biden como candidato, la senadora del PAN resaltó la recuperación del programa para la protección de los llamados “Dreamers”, jóvenes que llegaron desde muy chicos a Estados Unidos, traídos por sus familiares migrantes, y que no conocen otra vida que la de aquel país, una política instaurada en la época de Obama que ha sido revertida por Trump.

“Creo que eso es muy positivo. Además, está el tema del comercio de armas, que evidentemente a México el tráfico ilegal de armas le está causando una violencia sangrienta. También sumo el tema que se tiene que poner en la mesa ya, que es el medio ambiente y la inversión en compromisos relacionados con energías limpias", enlistó.

“Creo que hay muchos temas en la agenda que tendríamos ya que estar abordando como un primer saque y mostrar la disposición para fortalecer esa relación”, concluyó Reynoso.

