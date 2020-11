“Las voces de todos deberían ser escuchadas”: Alianza Federalista insiste en reunirse con AMLO

Foto: tw/@JaimeRdzNL

Una vez más, los gobernadores que integran la Alianza Federalista, pidieron un diálogo urgente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para lograr un “presupuesto justo” y que no haya recortes en sus participaciones para el 2021.

A través de su cuenta de Twitter, los diez mandatarios estatales aseguraron que en una verdadera Federación, las voces de todos los mexicanos deben ser escuchadas.

“En la #AlianzaFederalista insistimos en entablar un diálogo urgente con el Gobierno Federal para lograr juntos un #PresupuestoJusto para todos. En una verdadera Federación las voces de todos los mexicanos deberían ser escuchadas”, escribieron.

Desde el pasado martes, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Jalisco, Enrique Alfaro; de Colima, Ignacio Peralta; Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; exigieron una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador para revisar la asignación de recursos para los estados.

Ese mismo día, el mandatario aseguró en su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, que los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista le han faltado el respeto, por lo que, dijo, debe de cuidar la investidura presidencial y no involucrarla en asuntos electorales.

López Obrador aseguró que no ha recibido la carta que le enviaron los gobernadores “rebeldes” en donde le solicitan una reunión en busca de que en el Presupuesto de Egresos de 2021 ningún estado reciba menos recursos que el año pasado.

“No la he recibido, voy a ver ahora, pero se les está atendiendo (a los gobernadores), tanto el secretario de Hacienda (Arturo Herrera), como la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero). Lo que yo no quiero es que vaya a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto”, dijo.

Foto: EFE/José Méndez

Al ser cuestionado por un representante de los medios de comunicación sobre si considera que no ha habido respeto, el mandatario contestó de manera rotunda.

“No, no ha habido, me han faltado el respeto. Entonces vienen aquí, los recibo, como recibo a cualquier otra persona, vienen los periodistas, desde luego la prensa conservadora, muchos, y hacen un espectáculo, eso no es serio. Entonces quieren tratar sus asuntos con el secretario de Hacienda que tiene instrucciones de atenderlos, o ha atendido siempre la secretaria de Gobernación, pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene”, destacó.

“Entonces que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos y que haya respeto y también libertad de opinión, de manifestación de las ideas, que se expresen, que se manifiesten, porque yo voy a ejercer ese derecho”, consideró.

Incluso, señaló que los gobernadores que ahora proponen un plan económico, son los mismos que pedían que el país se endeudara, “ya nosotros tenemos nuestro programa, estamos actuando con responsabilidad, esto no es de ocurrencias o de propósitos electorales o politiquería, ya basta”, enfatizó.

Tras las declaraciones del mandatario, al día siguiente, los gobernadores hicieron un nuevo llamado para reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sin embargo, tampoco fueron atendidos.

