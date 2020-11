Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 4 de noviembre para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: El mundo que me rodea.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás las características de la naturaleza en el lugar donde vives, ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el lugar dónde vives?

¿Hay plantas y animales?

¿Cómo son las construcciones?

¿Hay algún río o lago?

¿Lo que observas es parte de la naturaleza?

¿Qué cosas han sido construidas o modificadas por el hombre?

Identificar los elementos naturales y sociales de tu entorno.

Materiales: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

En cada lugar hay cosas distintas, todos son diferentes; la playa, la ciudad, el bosque, hay diferentes árboles, animales, casas construidas con materiales distintos.

Por ejemplo, en la playa hay lanchas en el mar, en las calles palmeras y en muchos lugares venden cocos, además hace mucho calor y la gente viste con ropa muy ligera. En cambio, en un bosque hace mucho frío, hay pinos, todos muy juntos y muchas ardillas viven allí.

Cada región de nuestro país cuenta con elementos naturales y sociales diferentes.

¿Sabes que son los elementos sociales y naturales?

Busca en tu libro de texto Conocimiento del Medio la página 38.

Escucha la siguiente canción y lo descubrirás.

1. Todo en plural. Ciudad.

Observa el siguiente video, para conocer un poco más de los elementos que puedes encontrar en el bosque.

2. Chinatecos. El Bosque que Nunca se acaba.

Observa el siguiente video. Pon mucha atención a todos los elementos naturales y sociales que se pueden observar.

3. Chocholtecos. Haciendo Tequio.

Y hablando de mar, te invito a ver el siguiente video.

4. Al mar Atlántico.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=696





Matemáticas: El diario.

¿Qué vamos a aprender?

Estimarás, compararás y ordenarás eventos usando unidades convencionales de tiempo: Día, semana y mes.

Usarás los términos ayer, hoy y mañana y los nombres de los días de la semana.

Hoja blanca o de colores, libro de texto, pegamento, sacapuntas, lápiz y goma.

Hojas blancas o de colores.

Pegamento.

Sacapuntas.

Lápiz.

Goma.

Libro de texto Matemáticas.

Materiales: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

Un diario te sirve para contar cosas que haces día a día, así puedes volver a algo que quieres recordar. Si aún no sabes escribir bien, puedes hacer dibujos de lo que más te gusta en el día.

Registrar lo que haces, te ayuda a recordar y conocerte mejor, sería increíble que eligieras un cuaderno para hacerlo tú diario, ahí puedes registrar lo que haces durante tus días, puedes forrarlo de tu color favorito, ponerle dibujos, algunos adornos para decorarlo para que sea tu nuevo compañero. No olvides hacer un dibujo, copiar una frase o contar cómo te sientes cada día.

Empieza doblando las hojas en tres partes, después, vas a pegar varias hojas, cada una de las secciones será un día de la semana; en él, vas a hacer un dibujo o poner un recorte o escribir una palabra de lo que te gusta hacer en ese día. Para que te quede algo parecido al que se encuentra en tu libro de matemáticas, en la página 48.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=696





Lenguaje: Rima, rimando; canta, cantando.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las semejanzas gráfico – sonoras de palabras que inician o terminan igual. Escribirás palabras que tienen sonidos semejantes y compararás sus escrituras.

Identificarás rimas, identificando principalmente el final de las palabras.

Para esta sesión necesitaras los siguientes materiales: Lápiz, hojas blancas, cuaderno, lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado.

¿Qué hacemos?

Escucha el siguiente rap, y muévete un poco bailando esta divertida canción.

1. Rap de Once Niños

Abre tu libro de texto en la página 51, como ves vas a buscar una página donde esté el número 5 y el 1.

Y ya para terminar, un regalo, te darás cuenta que no solo en las canciones puedes encontrar rimas, también en cuentos, para ti el cuento “El cactus solitario”.

2. El cactus solitario.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=696





Inglés: Los señalamientos de área de estudio.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la elaboración de señalamientos para el salón.

"Hello! Good morning! Good afternoon? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenas tardes? How are you today? ¿Cómo estás en este día? Fine, thanks and you? Yo bien gracias y tú, ¿Cómo estás?

¿Estás lista o listo para saber qué vas a aprender hoy? Great! ¡Genial! recuerda tener a la mano:

Notebook/cuaderno

Pencil/Lápiz

Colors/Colores

Recuerda tener tu material a la mano, para hacer tus anotaciones durante la sesión.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, para que cantando te sea más sencillo.

1. Classroom Signs SONG.

En la siguiente actividad vas a jugar con las señalizaciones. Pon mucha atención.

2. Juego de memorama.

Te invito a conocer algunos consejos que nos comparten Mario y Marco.

3. Tips for making signs for a study place.

Mientras comienzas a elaboras tus posters, tendrás otra dinámica para ver si recuerdas que figura e instrucción tenían las indicaciones que hicieron Mario y Marco.

4. Unir imagen, figura, palabra, juego interactivo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=696





