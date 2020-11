AMLO insistió que un juez regresó orden de aprehensión de Videgaray: “Para reforzar la investigación”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles en su conferencia de prensa, que un juez regresó a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud de orden de aprehensión en contra del ex secretario de Estado, Luis Videgaray; para que se reforzará la investigación.

“Pues, yo sé que el juez regresó la solicitud a la fiscalía para que se mejorará o se enriqueciera, que se reforzará la investigación, esa es la información que yo tengo, y no tengo más elementos porque no me corresponde, eso le corresponde a la fiscalía general, y como lo hemos dicho es independiente”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...