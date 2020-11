Día de Muertos 2020: flor de cempasúchil, el puente entre vivos y muertos

Koral Carballo/Bloomberg

“Hagamos que la flor de 20 pétalos, sí la de cempasúchil, sirva de puente entre los vivos y los muertos para que el legado de nuestros ancestros esté siempre presente en cada uno de los hogares mexicanos este Día de Muertos”, pide Héctor Hernández Martínez, productor de cempasúchil originario del Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, sitio que se distingue por su vocación de la floricultura.

Desde la zona de invernaderos en el paraje Rincón de la Laguna, Héctor Hernández, quien desde hace 59 años se ha dedicado al campo y 20 años como profesor sembrando hábitos y valores, invita a nacionales y extranjeros a que visten las 169 unidades de producción de flor de cempasúchil que, desde el 17 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre, se ofertan en Xochimilco.

(Foto: Sedema CDMX)

“Desde que gateaba en esta tierra que me vio nacer me he dedicado al campo, es herencia de mi padre y mi madre que ya pasaron a mejor vida, y hoy somos transmisores para que nuestros hijos, nuestra familia siga adelante. Tengo tres hijas, una de ellas tiene invernaderos y lleva la misma actividad, pero también tengo abogadas y me enorgullece decir que del campo ha salido todo para darles un buen estudio. Siempre he dicho que el conocimiento tiene poder y el hombre y la mujer tiene que ser gente preparada”, expresa.

Don Héctor, como lo conocen en San Luis Tlaxialtemalco y en el mercado de plantas de Acuexcomatl, donde comercializa cempasúchil hace años, pertenece a la cuarta generación de floricultores y se honra de haber aprendido a germinar la semilla de cempasúchil, trasplantarla, llevar a cabo la fertilización, el terminado y la comercialización, a pesar de la pandemia del COVID-19.

Koral Carballo/Bloomberg

“Tenemos 10 millares de plantas de cempasúchil en maceta de 6 pulgadas, listos para que se vayan a enaltecer las casas de quienes han perdido a un ser querido. Tengo la seguridad y la confianza en Dios de que se venderán los 10 millares de plantas”, comenta.

La producción de cempasúchil inició el 12 de julio y Héctor reconoce que la temporada de cosecha este año fue complicada debido a la pandemia por COVID-19, pues surgieron mayores necesidades para los productores de Xochimilco y de Tláhuac, pero gracias a los apoyos otorgados por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) a través del Programa Altepetl pudo salir adelante.

“Tuvimos cultivos que durante la pandemia no se vendieron, pero con los apoyos pudimos seguir produciendo, seguir nuestra actividad tomando las medidas necesarias. Hoy más que nunca es de vital importancia contar con los apoyos y han sido bien empleados, realizados para el objetivo que fueron dados, la producción es la mejor carta de presentación de todos y cada uno de los productores de aquí del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Si no fuera por esos apoyos de Altepetl nosotros no hubiéramos producido, por eso lo agradecemos, nos sirvió para comprar semillas, material, maceta, tierra, el pago de trabajadores, hoy los recursos se han empleado bajo un sentido de responsabilidad”, asegura.

Koral Carballo/Bloomberg

Y aprovecha para enviar un mensaje: “Quiero invitar a todos los habitantes de México a que compren su cempasúchil y sobre todo a que visten nuestro pueblo, que lleguen a los invernaderos, a los centros productivos para que puedan comprar una mejor planta, de buena calidad y a mejor precio”.

La ubicación de puntos de producción de cempasúchil se puede consultar en el siguiente mapa: https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1FQFjNOqVOftDEjr5sqnjsLu7nhrhA-Ih&hl=es.

“Acudan al camino denominado La Brecha, ahí encontrarán las rutas de cómo se puede llegar a los invernaderos, en donde podrán comprar planta fresca a un precio accesible y de calidad. A todos nos favorece y no hay intermediarios directos”, agrega Héctor.

Koral Carballo/Bloomberg

Para evitar contagios por COVI-19, las y los productores respetan las medidas sanitarias establecidas por las autoridades: “Tenemos que organizarnos, hoy más que nunca tenemos que tomar medidas preventivas de salud, hacer caso a las indicaciones para prevenir alguna enfermedad, si nos cuidamos y responsabilizamos nos protegemos a cada uno de nosotros, no debemos bajar la guardia”, resalta.

Para este 2020 se tiene lista una producción de 1 millón 200 mil macetas de cempasúchil, de diferentes tamaños y precios, que además de ser ofertadas en los mercados de Xochimilco y Tláhuac, se comercializan hacia diferentes estados de la República como Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua, Cancún, Estado de México, entre otras entidades.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ofrendas virtuales: la nueva modalidad para festejar el Día de Muertos

Día de Muertos 2020: Teotihuacán cerrará al público el 1 de noviembre

Panteones cerrados, desfiles cancelados y ofrendas virtuales: el inaudito Día de Muertos en México