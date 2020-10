“De plano es un cínico”: tunden a Loret de Mola tras aceptar que cometió un “error periodístico” en el montaje de Florence Cassez

Foto: Cuartoscuro.

Después de que Carlos Loret de Mola informara que había comparecido por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez y aceptara haber cometido un “error periodístico”, al no tener conocimiento de que el operativo de captura se trataba de un montaje, en las redes sociales, los usuarios se volcaron para señalarlo e incluso pusieron en tendencia el hashtag #LordMontajes.

Entre los comentarios críticos más relevantes que surgieron sobre este tema se encuentra el del productor de televisión, Epigmenio Ibarra, quien ha defendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, de hecho, realizó un documental acerca de su labor desde Palacio Nacional con entrevistas exclusivas.

“Que no sabía que lo de Florence Cassez era montaje", comenzó Ibarra a través de su cuenta de Twitter: “Pero si hicieron ensayos, prepararon el satélite, programaron todo. De plano Loret es un cínico y piensa que la gente comulga con ruedas de molino. Mejor que explique cómo terminó de vecino de García Luna en Miami”.

La periodista Dolia Estévez también se posicionó en contra de lo dicho por Loret de Mola en un video, pues desde su perspectiva, no parece creíble que un periodista de televisión no tuviera conocimiento de que aquel operativo fuera un montaje.

“No entiendo cómo un periodista de TV puede decir ‘no me di cuenta de que fue un montaje’. Es como si un periodista de la prensa escrita dijera ‘no me di cuenta que mi nota fue una fabricación’”, escribió Estévez, quien en otra publicación también destacó el testimonio de Laura Barranco, coordinadora de información de Primero Noticias y que trabajó con Loret de Mola entre 2000 y 2006.

Cabe destacar que Barranco, durante una entrevista con Rompeviento TV, afirmó que Carlos Loret de Mola sí había recibido advertencias sobre la transmisión en cadena nacional del operativo montado para detener a Cassez. “No puede decir que nadie lo alertó, yo me la pasé alertándolo durante toda esa transmisión”, destacó.

Barranco relató que el día de los hechos le insistió en 13 ocasiones a Loret de Mola que detuviera la transmisión. A la periodista le llamó la atención el acento extranjero de Cassez y le preocupó que estuvieran difundiendo en cadena nacional los golpes que Luis Cárdenas Palomino propinó a Israel Vallarta.

Durante la charla con el periodista Ernesto Ledesma, retó a Loret de Mola a desmentir que durante toda esa mañana le advirtió que no debía contribuir a violar los derechos humanos de personas que aún no habían sido juzgadas: “Que sostenga ante mí que yo no lo alerté de que eso tenía un tufo muy irregular, un tufo de criminalidad”.

En el video que publicó a través de sus redes sociales, el periodista consideró que la cobertura del operativo, el cual sucedió en diciembre de 2005, fue el más grave de los errores que cometió en los más de 4,000 programas matutinos que realizó para Noticieros Televisa.

“No me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta (...) Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, sentenció.

Sin embargo, el ex jefe de información del programa de Loret de Mola en Televisa, Juan Manuel Magaña, aseguró en una entrevista con Julio Astillero que sus declaraciones no eran ciertas, pues “lleva más de 15 años mintiendo”.

No obstante, al ser cuestionado sobre si en la transmisión de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta se advirtió que había “algo mal”, Magaña no respondió de manera clara, pues dijo que “ni siquiera los que estábamos en el programa entendíamos muy bien lo que pasó”.

