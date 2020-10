Ex colaboradora de Loret asegura que el periodista pudo haber evitado la transmisión del montaje Cassez: “Eso tenía un tufo muy irregular”

Carlos Loret de Mola se deslindó públicamente de responsabilidad en el caso Cassez (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Loret de Mola sí recibió advertencias sobre la transmisión en cadena nacional del operativo montado para detener a la francesa Florence Cassez y al mexicano Israel Vallarta, afirmó la periodista Laura Barranco.

“No puede decir que nadie lo alertó, yo me la pasé alertándolo durante toda esa transmisión”, afirmó durante una entrevista con Rompeviento TV quien fuera su compañera en Primero Noticias.

Este miércoles, Carlos Loret hizo pública la noticia de que compareció para declarar sobre el caso, sucedido en diciembre de 2005, y se deslindó públicamente de responsabilidad a través de un video publicado en sus redes sociales.

En respuesta, Laura Barranco retó al periodista a desmentir que durante toda esa mañana le advirtió que no debía contribuir a violar los derechos humanos de personas que aún no habían sido juzgadas: “que sostenga ante mí que yo no lo alerté de que eso tenía un tufo muy irregular, un tufo de criminalidad”, exigió durante la entrevista con Ernesto Ledesma.

Florence Cassez, acusada en 2005 de secuestro y liberada en 2013 (Foto: captura de pantalla)

En 2005, cuando Televisa transmitió en vivo la supuesta detención de un grupo de secuestradores, Laura Barranco se desempeñaba como coordinadora de información en el noticiario matutino Primero Noticias. Antes ya había colaborado con Loret de Mola en Detrás de la Noticia, Radio 13, Canal 4 y W Radio, reveló.

Laura Barranco relató que, el día de los hechos, le insistió en 13 ocasiones a Loret de Mola que detuviera la transmisión. A la periodista le llamó la atención el acento extranjero de Cassez y le preocupó que estuvieran difundiendo en cadena nacional los golpes que Luis Cárdenas Palomino propinó a Israel Vallarta.

Le dije en ese primer enlace: <b>no puedes estar contribuyendo a violar los derechos humanos de dos personas </b>que, independientemente de si son culpables o no, en este momento no están juzgadas. Y además le dije: te puedes meter en broncas con Francia

Ya entonces le pareció extraño que la policía hubiese dejado participar a medios de comunicación en un operativo en el que había armas de grueso calibre involucradas, así como el hecho de que la presunta secuestrada afirmó en vivo no poder reconocer a ninguno de los dos supuestos secuestradores.

Israel Vallarta permanece preso sin sentencia 15 años después de su detención (Foto: captura de pantalla)

En el último enlace transmitido aquel día, Carlos Loret decidió exponer los rostros de Vallarta y Cassez y convocar a la audiencia a reconocerlos. “Yo nuevamente le reitero que eso es un delito, que él cometía una irregularidad atroz en contra de esa personas”.

Loret tardó en responder a los cuestionamientos de la periodista y cuando finalmente lo hizo, narró ella durante la entrevista, fue para decirle “no te calientes, cautín” (sugiriéndole que se tranquilizara) y “¿no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia”.

“Mi señalamiento, mi crítica y mi exigencia es que personajes como Carlos Loret y como Azucena Pimentel (entonces productora del programa) no pueden estar trabajando en nada que tenga que ver con difusión de información, deberían de estar vetados de por vida ambos por lo que hicieron”, enfatizó durante la entrevista.

Florence Cassez fue absuelta y liberada en 2013, sin embargo, Israel Vallarta continúa preso sin sentencia por este caso. Barranco consideró que le destruyeron la vida a toda una familia y calificó a Loret de Mola como un pseudo periodista con un nivel increíble de cinismo.

