Honrado y que se levante temprano: AMLO ya baraja nombres para sustituir a Alfonso Durazo

Foto: Presidencia de México.

Este miércoles, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no le ha presentado oficialmente su renuncia. Entonces, el sonorense sigue siendo parte del gabinete presidencial y aun no comienza su candidatura para competir por el gobierno de Sonora.

“Todavía no la he recibido, porque ya está en ese trámite. Alfonso me apoya mucho. Acerca de quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión, les puedo garantizar que va a ser una gente honesta y eficaz”, explicó el presidente. Este sábado es la fecha límite para que presenten sus renuncias tanto el secretario Durazo, como los demás servidores públicos que quieren participar en las boletas de 2021.

Sobre la sustitución de Durazo, el presidente evitó sugerir quiénes están contemplados para asumir la dirección de la SSPC, pero adelantó que será alguien confiable y capaz. “Lo más importante es que supla la función de Durazo como coordinador del Gabinete de Seguridad. Es el que armoniza entre Secretaría de la Defensa, la de Marina, la Guardia Nacional y Gobernación. Es un funcionario muy importante”, explicó el mandatario.

Información en desarrollo...