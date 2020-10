“Se acabó el dominio del narco en el país”: las temerarias declaraciones de Alfonso Durazo

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

El aún secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Alfonso Durazo, aseguró que ninguna zona del país está dominada por el crimen organizado.

En entrevista con el periódico La Jornada, Durazo Montaño -quien ya anunció su renuncia al frente de la SSPC para buscar la candidatura al gobierno de Sonora- insistió que no hay organización delictiva que tenga capacidad para retar al Estado, al tiempo que defendió la actual estrategia para combatir a la delincuencia.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que conforman los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín “El Chapo” Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, aseguró Durazo.

De acuerdo con lo dicho por Durazo Montaño al medio, en general, existe un debilitamiento de todas las organizaciones criminales e incluso aseguró que el cártel Santa Rosa de Lima prácticamente desapareció luego de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y los grupos que actúan con mayor fuerza son los cárteles Jalisco Nueva generación (CJNG), el de Sinaloa y el del Noroeste (Zetas vieja escuela).

Alfonso Durazo aseguró que el cártel Santa Rosa de Lima "prácticamente desapareció", tras el arresto de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” (Foto: especial)

Al ser cuestionado sobre los altos índices de homicidios dolosos, incluso más que cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, Alfonso Durazo aseguró que las condiciones de seguridad en las que se recibió al país eran “difíciles”. Sin embargo, insistió en que se ha superado esa situación con la implementación de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal, corporación que tenía “un alto compromiso con el crimen organizado” derivado de las relaciones de su titular, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa, razón por la cual se encuentra detenido en Estados Unidos.

Destacó que uno de los grandes logros de la Guardia Nacional es que se ha podido “recuperar todas aquellas áreas geográficas, regiones del territorio que estuvieron históricamente dominadas por organizaciones criminales” e incluso señaló que en esas localidades “no se conocía la presencia del Estado mexicano, ni siquiera a través de los programas sociales”.

Precisó que “ya no hay absolutamente ninguna área del dominio de algún grupo criminal, y la política social ha sido un complemento fundamental de los resultados en materia de seguridad. Desde el principio dijimos que dejábamos atrás como único recurso el uso de la fuerza, porque no es el primer componente para resolver la inseguridad, es uno más”, destacó.

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

A pregunta expresa de qué papel están jugando las agencias extranjeras en la estrategia de seguridad en México, el aún titular de la SSCP, señaló que “se ha dejado atrás la hipocresía diplomática y la simulación en la colaboración internacional. Históricamente la DEA tuvo copadas, no cooptadas, a diversas instituciones nacionales de seguridad. Hoy hay una amplia colaboración, abierta, con toda la disposición del gobierno mexicano, pero en un marco total de respeto a nuestra soberanía”, destacó.

Al ser cuestionado sobre si cree que la DEA desconfía de las autoridades mexicanas por lo que no les informaron sobre las investigaciones en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda por sus presuntos vínculos sobre el narcotráfico, Alfonso Durazo enfatizó que los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen una relación de colaboración, “más que con una agencia”.

“Hemos partido de reglas claras y transparentes, de una total colaboración, porque tenemos muy claro que la dimensión de las organizaciones criminales del país tienen un carácter trasnacional (...) Sí hemos sido exigentes en el sentido de que los términos de la colaboración, la participación de esas agencias con las instancias del gobierno federal se den en un marco de respeto total a nuestra autonomía, a nuestra soberanía. Nada fuera de lo común, es lo mismo que exige Estados Unidos o cualquier país de la Unión Europea. Sonará a una cosa nueva, pero no debería de sorprendernos”, puntualizó.

