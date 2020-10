Del gabinete de Calderón a Iberdrola: quién es Georgina Kessel, la ex secretaria de Energía señalada por López Obrador

Iberdrola contrató a una ex secretaria de Energía mexicana (Foto: Reuters / Sergio Pérez)

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido el estandarte del proteccionismo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); asimismo, ha señalado que las administraciones pasadas se dedicaron a debilitar ambas empresas productoras para el Estado y en específico apuntó la subordinación de la CFE ante distribuidores de energía eléctrica privadas como Iberdrola.

También indicó como “conveniente” que una ex secretaria de Energía tenga un puesto privilegiado en la compañía señalada, pues le parece una manifestación más del entreguismo que promovieron los gobierno neoliberales.

“Nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a su empresa a la que era secretaria de Energía, la señora Kessel, y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al ex presidente Felipe Calderón” , dijo López obrador durante conferencia de prensa matutina de este martes.

Felipe Calderón también pertenece al consejo administrativo de Iberdrola (Foto: Cuartoscuro)

A quien se refería el jefe del titular del ejecutivo es a Georgina Kessel, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien ahora se desempeña como consejera externa independiente para Iberdrola.

De acuerdo con su sitio oficial, esta firma tiene más de 170 años de experiencia en el ramo y se considera “un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Desde el 2013, Kessel Martínez presta sus servicios a la compañía, acto que parece congruente a alguien con su perfil, pues es una experta en el ramo energético de la región. La ex secretaria federal es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), también cuenta con un Máster y Doctorado en Economía por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha sido presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, S.A., ha sido presidenta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), presidenta del Consejo de Administración de Pemex y de la Junta de Gobierno de la CFE.

No obstante, López Obrador señaló que el sector eléctrico en México ha sido estratégicamente debilitado, con la finalidad de que las empresas privadas extranjeras puedan instalarse en el país bajo un esquema privilegiado.

La CFE estudia establecer una planta nuclear en Baja California (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, cabe recordar aquel 10 de octubre del 2009, cuando Felipe Calderón, a través de un decreto presidencial, ordenó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para que la comisión que ahora dirige el polémico Manuel Bartlett administrara la distribución de energía eléctrica en la Ciudad de México, 80 municipios del Estado de México y nueve más repartidos en Morelos, Puebla e Hidalgo, lo cual, de acuerdo con el gobierno, se asumió como un fortalecimiento para la CFE; sin embargo, a 11 años de esto, AMLO sigue señalando fallas en la estructura de la comisión, por lo cual ha optado por apoyarla; sin embargo, no le cerrará la puerta a las inversiones privadas.

Durante la conferencia de prensa matutina del lunes 26 de octubre, el mandatario nacional señaló que la iniciativa privada es bienvenida, “ pero sin abusos porque, por ejemplo, Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos ”.

Ante este contexto, el político tabasqueño explicó que la intención de esas compañías no es llegar a todos los rincones de México, sino mantenerse en los centros de distribución ya establecidos, que son las grandes urbes, pero con precios elevados.

“ ¿Qué pasó en los sexenios anteriores en cuanto al precio de la luz, al precio de las gasolinas? Constantemente aumentaba el precio de la luz, había gasolinazos , porque predominaban las privadas; entonces, ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden. Por eso me llama la atención, ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex; pero sí para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola”, manifestó AMLO.

