El papa Francisco ya contestó a AMLO: aceptó “fallas históricas” durante la Conquista

El nuncio apostólico Franco Coppola, aseguró que el papa Francisco ya respondió la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y la respuesta ya se la hicieron llegar al mandatario; pero hay un punto sobre la solicitud de un préstamo de obras que, al parecer, no podrá ser concedida.

“El Papa ya le contestó al presidente. Le escribió una carta reconociendo la falla histórica en este encuentro de culturas, de razas, de personas, de pueblos. Hubo seguramente algunas sombras, hubo también muchas luces. Entonces, es justo en este momento histórico reconocer tanto lo que no fue bien, como lo que fue provechoso para todos", indicó el nuncio aportólico durante una conferencias de prensa el pasado sábado.

Coppola visitó Xalapa, Veracruz, para la celebración de los 100 años de la llegada de San Rafael Guízar Valencia.

El nuncio apostólico explicó que México no podrá recibir préstamos de obras del Estado Vaticano porque no pueden ser devueltas.

Hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mediante una carta que envió con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al papa Francisco, solicitó que se le prestará al país códices en poder del Vaticano, para ser exhibidos durante los eventos que habrá en el 2021, recordando los 500 años de la invasión española.

"Habrá que ver bien los detalles de la cuestión, pero algunos juristas me han señalado que a México no se le puede prestar nada, porque las leyes del país impiden regresar las cosas que se prestan, porque son monumentos históricos; entonces, no se pueden regresar al país que presta, así que tendrían que ser un regalo, no un préstamo”, dijo el nuncio apostólico.

Acerca de la disculpas, afirmó que podría llevarse a cabo en 2021, cuando se conmemoren los 500 años de la Conquista.

López Obrador reveló este jueves pasado el mensaje que el papa Francisco le mandó con Gutiérrez Müller.

"Saben qué me mandó a decir el papa Francisco con mi esposa: “Digale que no se canse, que siga adelante´”, indicó el mandatario mexicano.

El pasado 10 de octubre Gutiérrez Müller sostuvo una reunión con el papa Francisco, en donde le entregó una carta escrita por el presidente de México, en la cual le expresó su admiración “por su labor pastoral en favor de los pobres y humillados del mundo”, una ideología que el tabasqueño ha intentado replicar durante su administración.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario nacional informó que su esposa sostuvo una entrevista con el sumo pontífice, a quien respeta como dirigente religioso y jefe de Estado. Asimismo, detalló que la trató con afecto, además de que “expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo”.

En la misiva, el presidente López Obrador comentó que su respeto hacia el Papa proviene del hecho de que se trata de “un hombre de ideas y su proceder es consecuente con ellas”. Además, resaltó que su gobierno busca una transformación, cuyo distintivo es “la honestidad, la justicia y la austeridad, así como el amor al prójimo”.

La escritora realizó una gira por Europa con finalidad, explicó el mandatario, es obtener códices, objetos y documentos de la historia de México, los cuales puedan exponerse en el país durante el próximo año, el cual marcará el aniversario número 700 de la fundación de Tenochtitlán; los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de la Independencia.

Por esta razón pidió que, en calidad de préstamos por un año, con todos los cuidados y procedimientos legales y de seguridad necesarios, el Vaticano permita la exposición de los siguientes códices en territorio mexicano:

- Códice Borgia, número de inventario: museo Borgia, P.F. Messicano 1, de la cultura mixteca;

- Códice Vaticano B/ Codex Vaticanus, número de inventario Vat.lat3773, de la cultura náhuatl;

- Códice Vaticano 3738 (Códex Vaticanus A o Códice Ríos). siglo XVI, de la cultura tolteca-chichimeca;

- Mapas de Tenochtitlán.

López Obrador también insistió en que además de realizar estas efemérides el próximo año, tanto “la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente”.

En este sentido refirió que “sería un acto de humildad y a la vez de grandeza que la Iglesia Católica (...) reivindicara la gesta histórica del Padre de nuestra Patria”, Miguel Hidalgo, quien fue acusado de hereje tras el levantamiento armado que llevó a cabo en 1810, “independientemente del debate de si fue excomulgado o no”.

“¿No cree que en vez de afectar a la Iglesia Católica una referencia en honor a Hidalgo y Morelos, la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos? Solo su sensibilidad podría entender la trascendencia de dicho acto de contrición histórica”, concluyó el mandatario mexicano.

Durante la gira por Europa, la escritora también se reunió con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, en donde se firmó un acuerdo de cooperación para acercar a los mexicanos de forma digital el acervo de la Biblioteca Nacional del país europeo.

“Con el mismo propósito de acercar a todos los fondos biblio-hemerográficos y los documentos que ya son de dominio universal, el Gobierno de México y el de Austria firman un acuerdo de cooperación. La Biblioteca Nacional de Austria posee un gran acervo sobre México como el Códice Viena, del cual comparto unas imágenes”, publicó en Instagram.

Para ello, Beatriz visitó al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen. "Este convenio permitirá que todos los mexicanos conozcan el acervo digitalizado de esta histórica e importantísima biblioteca europea. El patrimonio cultural de la humanidad se comparte. “Por eso es de todos, no de un particular”, precisó.

Respecto a esta visita, López Obrador escribió en Twitter que él le hizo la recomendación de que insistiera en conseguir el penacho de Moctezuma, “aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”.

"Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano", escribió el mandatario mexicano.

