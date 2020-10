De Europa a las páginas de la revista Hola!: la nueva polémica de Beatriz Gutiérrez Müller

(Foto: REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en las últimas semanas en el centro de todas las miradas, al embarcarse en una gira cultural en la que visitó algunas de las grandes capitales de Europa, y se reunió con figuras públicas muy destacadas del viejo continente.

Quizás por rechazar desde un primer momento la etiqueta de “primera dama”, o por su escasa participación en eventos internacionales con fines diplomáticos, los medios de comunicación siguieron con gran interés cada uno de sus pasos. Entre ellos se encontró la revista Hola! México, que en su última edición impresa dedicó dos páginas a retomar el viaje de la académica.

El reportaje, titulado “Beatriz Gutiérrez Müller en Europa”, destaca algunas de las actividades más importantes de la gira: desde el encuentro literario con Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, hasta la cita con el Papa Francisco en el Vaticano.

En uno de sus subtítulos, el artículo también indica que se trató de “su primer viaje al extranjero como esposa del Presidente de la República”. Y en las líneas del texto, hablan de los looks que utilizó en los diferentes actos, tal y como ya habían hecho en las notas de su portal digital, donde describieron el estilo de la escritora como “sobrio y elegante”.

El reportaje publicado en la revista detonó la controversia en redes sociales (Foto: Twitter)

Tras darse a conocer el artículo de Hola!, Müller volvió a convertirse en blanco de críticas en redes sociales, donde estalló un debate a favor y en contra de la académica. Y es que muchos consideran que la revista de origen español se especializa en cubrir la actualidad de personajes de la “alta sociedad”, como miembros de la familia real, primeras damas, nobles, o figuras del mundo del espectáculo con alto poder adquisitivo e influencia.

Según esos usuarios, la esencia de la revista contrasta con la imagen que promulga el gobierno de izquierdas de López Obrador, que ha criticado ferozmente la aparición de políticos de otras formaciones o familiares en este tipo de magazines.

“Beatriz Gutiérrez Müller. Mientras usted aparece en la revista Hola! con todo glamour, niños y niñas con cáncer siguen sin medicamentos. Dijo usted que no es médica, pero seguro es una estrella del espectáculo. No tiene vergüenza”, escribió en Twitter el periodista Marco Levario Turcott (@Arouet_V).

Además, muchos de los comentarios recordaron que los partidarios del mandatario tabasqueño criticaron a Angélica Rivera, actriz y ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto, o a Marta Sahagún, mujer de Vicente Fox, por protagonizar las portadas o reportajes de Hola!, aún antes del escándalo de la Casa Blanca.

(Foto: Twitter)

“Tanto que criticaron a Angélica por aparecer en la misma revista”, dijo @Clara674.

“Las publicaciones en Hola! que tanto criticaban y les dolían del sexenio pasado”, dijo Adriana Sarur @asarur.

“¿Cómo? Salió en el Hola! La frivolidad de la Gaviota que tanto molestaba a los chairos se queda corta con la de la no primera dama. Congruencia”, opinó @fgarciamanzano.

“La de izquierda en revistas del corazón. Sí, esas que tanto critican con su élite. Así de incongruente la 4T”, agregó Lu Rodríguez @LuluRodl.

A pesar de que el reportaje zambulló a Müller en una nueva controversia, muchas personas salieron en su defensa y señalaron que ella no había concedido ninguna entrevista a ese medio, y que todas las declaraciones que incluye la nota fueron tomadas de sus redes sociales.

“Es un reportaje propio de la revista. La Dra. Müller nada tuvo que ver en eso. Ni posó para ninguna foto, ni les dio ninguna entrevista. Ya dejen de hacer el ridículo y de seguir usando el tema de los niños con cáncer para golpetear. Es patético y nefasto que lo hagan", escribió @LaBeruuu.

Por el momento, la académica no se ha pronunciado a través de redes sociales sobre lo ocurrido. Y probablemente, no publicará ningún mensaje en Twitter, ya que este miércoles aseguró que no tiene ningún interés en seguir utilizando esa plataforma por su falta de capacidad para “detener o disminuir ofensas, amenazas, calumnias, racismo, misoginia”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Beatriz Gutiérrez Müller continúa su gira por Europa: firmó acuerdo de cooperación México - Austria

Beatriz Gutiérrez Müller en París: así fue recibida en la residencia del presidente Emmanuel Macron

“Expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo”: Beatriz Gutiérrez Müller entregó carta de AMLO al Papa Francisco

Beatriz Gutiérrez Müller volvió a lanzarse contra Twitter: “No detiene ofensas, amenazas, calumnias”