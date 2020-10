Club de fans sorprendió López-Gatell con mariachis y dedicatoria afuera de Palacio Nacional

El Dr. Hugo López-Gatell tiene club de fans y hasta le llevaron mariachi a Palacio Nacional (Video: Twitter/@LauraBruges)

Gran sorpresa se llevó esta tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez al salir de su conferencia vespertina en Palacio Nacional, pues su club de fans lo estaba esperando con una serenata de mariachis para agradecerle por todo su trabajo ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Con motivo del Día del Médico que se celebra este 23 de octubre, un comité representativo de su club de seguidoras y seguidores estuvo al pendiente de su salida en la calle de Moneda, en el Centro Histórico, para dedicarle algunas palabras.

Mientras los mariachis entonaban “Cielito Lindo”, las mujeres no dejaban de levantar su manta de agradecimiento.

Una de las participantes aseguró que quisieron llevarle serenata al especialista en epidemiología para agradecer su labor, y la de su equipo, para enfrentar la crisis sanitaria, agregando que las seis asistentes encarnaban a casi 100,000 personas y que el momento estaba siendo transmitido en redes sociales para todos ellos.

El club tiene más de 9,000 miembros que siguen al Dr. López-Gatell (Foto: Facebook/Club Oficial de Fans del Dr. López-Gatell)

“Somos pocas, somos seis, pero representamos a más de 90,000 personas del Club Oficial de Fans del Dr. Hugo López-Gatell”, dijo la mujer.

Tras un tiempo de espera, el subsecretario salió por la puerta del Palacio Nacional y agradeció el gesto, mostrándose en todo momento entusiasta y contento por la serenata.

Además, las asistentes le recomendaron a López-Gatell tener mucha paciencia, pues dijeron que hay quienes no acatan las recomendaciones de sana distancia y no valoran su trabajo, no obstante hay quienes sí lo hacen como sus fans.

“Paciencia, mucha paciencia, hay mucha gente que lo respalda. Siempre lo apoyamos y compartimos la información que usted da, la pasamos tal cual, y esperamos que toda la gente lo haga porque tiene sustentos científicos y eso es lo importante”, dijo una de ellas.

La serenata fue en el marco del Día del Doctor (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El subsecretario agradeció las palabras y se llevó la mano derecha al pecho en muestra de afecto.

Sin embargo, momentos más tarde la emoción hizo que las fans se olvidaran de la Sana Distancia, y aprovecharon para acercarse al egresado de la Universidad Johns Hopkins para tomarse selfies y abrazarlo.

En las imágenes también se observó que el subsecretario dio algunos autógrafos y convivió algunos momentos con sus fans que fueron hasta Palacio Nacional a felicitarlo.

Este viernes se contabilizaron 880,775 contagios acumulados, 88,312 muertes confirmadas de COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La emoción hizo que las fans se olvidaran de la Sana Distancia (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Además, este día se presentó la actualización del semáforo de alerta epidémica que tendrá una vigencia de dos semanas, a partir del próximo lunes 26 de octubre.

En esta nueva fase, el estado de Chihuahua ha retrocedido en el semáforo posándose de nuevo en el color rojo, debido al aumento de contagios de coronavirus. En tanto quedan bajo la lupa Durango, Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México, pues ahora permanecerán en color naranja, con posibilidad de volver a rojo.

En el otro extremo del semáforo, el estado de Campeche se mantiene como la única entidad en color verde, es decir, en el menos grave de alerta epidémica.

Otros cinco estados del país pasaron de color amarillo a naranja; dos pasaron de naranja a amarillo y los 24 restantes se mantuvieron en el mismo estado de alerta del último semáforo. Cabe recordar que sin importar el color en el que se encuentre la entidad, toda la ciudadanía debe seguir las medidas sanitarias y distanciamiento social.

