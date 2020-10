El misterio detrás de un mensaje en un baño: dijo ser una joven secuestrada por su pareja

Un mensaje escrito en un pedazo de papel de baño se ha viralizado en redes sociales, supuestamente correspondería al de una mujer llamada Ingrid Saucedo Cervantes, quien pide ayuda para contactar a su familia.

El misterioso mensaje fue hallado en una tienda departamental en la capital poblana y quien lo encontró lo compartió para ayudar a la joven en cuestión.

En el mensaje, la mujer explicó que estaba en una situación crítica ya que su pareja la había incomunicado y llevado a Puebla, mientras que ella es originaria del estado de Morelos.

“Si alguien lee este mensaje, ayúdenme, mi pareja me quitó el celular, no me puedo comunicar con mi familia, no soy de Puebla, soy de Morelos, me llamo Ingrid Saucedo Cervantes, AYUDA”, este es el mensaje.

En el estado de Puebla, dos de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

La Fiscalía investiga la procedencia de la imagen la cual fue publicada por un perfil real particular en el Estado de Puebla aún sin especificar que municipio o la sucursal donde fue hallado.

En los últimos días se ha llevado a cabo la detención de varios sujetos de la entidad por violencia a sus parejas o ex parejas.

Derivado de diferentes actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de tres presuntos responsables de violencia familiar.

Por otra parte, el 6 de octubre de 2020 en Santa María Coronango, Juan Carlos N. de 35 años de edad, sacó de su domicilio a su esposa y soldó las puertas para evitar que la víctima pudiera ingresar, además la golpeó en las piernas, lo anterior tras no llegar a un acuerdo en su proceso de divorcio.

Otro hecho tuvo lugar en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec, San Andrés Cholula, el 4 de octubre de 2020 cuando la afectada acudió a una fiesta familiar con su pareja sentimental identificado como Miguel Ángel N. de 45 años, quien al parecer bajo los efectos del alcohol la atacó físicamente.

También se dio seguimiento a un caso ocurrido el 24 de junio de 2018 en la colonia La Resurrección de la ciudad de Puebla, fecha en que Rutilio Emilio N. de 26 años de edad, agredió verbalmente y golpeó a su ex pareja porque no quiso entregarle unos muebles.

Con base en los elementos de prueba presentados en las respectivas audiencias, la Fiscalía de Puebla logró que el Juez de Control vinculara a proceso a los cuatro hombres por el delito de violencia familiar.

A Juan Carlos N., Miguel Ángel N. y Rutilio Emilio N., se les impuso la medida cautelar de firma periódica.

Por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su ex esposa, la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Ramsés N. de 39 años de edad.

Consta en la denuncia que, el 4 de marzo de 2019 el imputado llegó al domicilio de la víctima en la colonia Arboledas de Loma Bella, donde inició una discusión al parecer por problemas relacionados con la pensión.

Durante el altercado, Ramsés N. tomó un cuchillo con el que apuñaló en diversas ocasiones a la afectada, ocasionándole lesiones en el pecho, abdomen y mano, para posteriormente darse a la fuga.

En otro caso, la FG estatal logró la vinculación a proceso de Raúl N. de 20 años de edad, investigado por la privación de la vida de una mujer de 24 años de edad.

El 8 de agosto de 2020 en inmediaciones de la colonia La Joya del municipio de Izúcar de Matamoros, presuntamente la víctima recibió un impacto de arma de fuego por su ex pareja sentimental Raúl N., cuando éste la encontró caminando de la mano con su actual novio.

Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de Puebla desahogó diversas diligencias mediante las que estableció la presunta responsabilidad del imputado. Agentes investigadores aprehendieron al hombre el 24 de septiembre de 2020 en la localidad de Cacaloxúchitl, Huaquechula.

